Lily Pérez: “Algunos parlamentarios viven en un mundo paralelo”

Controversia ha generado la idea de los jefes de bancada de la Nueva Mayoría de establecer una excepción constitucional para ser candidatos a gobernadores regionales. La propuesta no es totalmente compartida por los líderes partidarios, mientras que desde amplitud la calificaron como “una vergüenza”.

La posibilidad de que parlamentarios puedan postular al cargo de gobernador regional sin renunciar a sus puestos, ha generado un fuerte debate entre legisladores y dirigentes partidarios.

La normativa que estaría incluida en la Ley Orgánica Constitucional próxima a ser enviada al Congreso, ha sido rechazada por colectividades emergentes y líderes partidarios de la Nueva Mayoría, quienes este lunes en el marco del comité político, plantearon sus aprensiones al Gobierno respecto a esta posibilidad.

Una posición distinta es la que tienen los jefes de bancada de los partidos oficialistas, quienes en la habitual reunión de los lunes con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre propusieron una “fórmula intermedia” que consiste en una excepción constitucional para poder ser candidatos a intendentes, a través de la cual cesarían sus funciones 90 días antes de los comicios, sin goce de sueldo, aunque retomarían sus funciones en caso de perder.

Sobre este tema el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, explicó que esta propuesta surge como una manera de buscar un acuerdo debido a la complejidad desde el punto de vista constitucional de la normativa.

“Yo soy partidario de que los parlamentarios no sean candidatos, pero podría generarse una situación bien inconstitucional, porque los parlamentarios no pueden renunciar, constitucionalmente están impedidos de renunciar a su cargo, por lo tanto, sería una situación bien compleja que no puedan renunciar y que tampoco puedan optar al cargo siendo parlamentarios”.

Mientras, el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro apuntó a que la idea busca conseguir una cierta igualdad de condiciones respecto a otros funcionarios públicos que pretendan postular a este cargo. Además, descartó una postergación en el ingreso de la Ley Orgánica Constitucional, asegurando que sería enviada durante esta semana.

“Con eso se salvaguarda que todos tengan derecho y que no quede nadie inhabilitado sólo por tener un cargo, pero que sea bajo condiciones igualitarias para cualquier otro que sea funcionario del Estado, o sea autoridad pública que decida postular a un cargo tan importante como el que se va a crear”.

Desde el Partido Amplitud en tanto, criticaron duramente la propuesta. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la senadora y presidenta de esa colectividad, Lily Pérez calificó como una “vergüenza” la idea de los jefes de bancada.

“Nosotros como Amplitud dijimos desde el primer día que es inaceptable que los parlamentarios tengan un privilegio que no tienen el resto de las personas que van a postular a este cargo, nos parece realmente una vergüenza. Viven como en un mundo paralelo algunos parlamentarios que consideran que ellos tienen que tener una excepción constitucional (…) incluso postulan que si llegan a perder la elección de intendentes pueden mantenerse en el cargo”.

Asimismo, la senadora de Amplitud reiteró que la elección de intendentes el año 2017 es una ilusión y que “cada día que pasa es más evidente que no va a haber elección” apuntando a la resistencia de algunos sectores tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos a perder poder político.