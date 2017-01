Mariana Aylwin: “Este es el momento para que la DC lleve un candidato propio”

Tanto la elección de Carolina Goic como presidenta, como el hecho que más de 20 mil militantes hayan emitido su sufragio, son factores que refuerzan el planteamiento de Mariana Aylwin de que la DC debe llevar un candidato presidencial propio a primera vuelta así como una lista parlamentaria única.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex ministra de Educación reiteró la postura del grupo de militantes de la Falange autodenominados “Progresismo con progreso”, la cual sostiene que la Nueva Mayoría no tiene mayor proyección después de las elecciones de noviembre, por lo que la DC debe configurar una nueva coalición política.

Por lo mismo, desde su punto de vista, la DC no debería apoyar la candidatura de Alejandro Guillier, que es la más competitiva dentro de la Nueva Mayoría, ya que su discurso es el de la continuidad de lo hecho hasta ahora, y “de un candidato que se siente muy identificado con los planteamientos del Partido Comunista”.

Cómo proyecta la labor de la recientemente electa directiva de la DC liderada por Carolina Goic, considerando también que se viene la junta nacional del partido el 28 de enero próximo.

Carolina sacó una votación importante, además el partido se consolidó como un partido con muchos militantes, o sea votaron más de 20 mil personas y eso, ciertamente, es bueno para la DC y también para generar un liderazgo nuevo como es el de Carolina Goic. Ahora, yo creo que esto a la Democracia Cristiana le da más fuerza para hacer un planteamiento propio y para, eventualmente, llevar un candidato a la primera vuelta. Esa es mi impresión y también es mi deseo.

Usted se ha mostrado dispuesta a asumir una candidatura presidencial, pero este domingo se planteó también una potencial opción presidencial de Carolina Goic ¿Apoyaría esta eventual candidatura de la presidenta de la DC?

Siempre he pensado que, primero, la DC tiene que definir una estrategia. A mí me gustaría estar de acuerdo con la estrategia que se define. Creo que hoy día el país está en un escenario complicado y la DC puede arriesgarse y cambiar el escenario político en el país, y siento que está el horno para bollos, especialmente después de esta elección. Creo que también se ha fortalecido el liderazgo de Carolina y yo, obviamente que si la DC tiene una estrategia que tiene que ver con un cambio de rumbo en lo que le ofrecemos al país para el próximo gobierno, yo voy a apoyar al candidato que elija la DC, pero al menos pienso que nosotros tenemos que jugarnos en ese sentido y yo espero que las condiciones en que quedó el partido seamos capaces de hacerlo. Tener una identidad más fuerte, tener una propuesta más clara, diferenciarnos y recuperar cientos de miles de votos que hemos perdido.

Alejandro Guillier es el candidato de la Nueva Mayoría que más ha marcado en las últimas encuestas. Desde su perspectiva no hay posibilidad alguna que la DC lo apoye, en la eventualidad que sea el abanderado de la coalición para las elecciones de 2017.

La DC tienen que llevar un candidato propio, y tiene que diferenciarse de la continuidad de la Nueva Mayoría hacia adelante. Tiene que hacer una oferta distinta al país y tiene que fortalecerse y luego, eventualmente, si gana un candidato de la izquierda se puede negociar después que tengamos los votos contados. Creo que hoy día la DC tiene fuerza como para competir y pienso que tiene que competir fuera de la Nueva Mayoría, tiene que representar a un electorado que hoy día se está quedando en su casa y que antes votaba por nosotros. Pero para eso el discurso es muy importante y no es el discurso de Alejandro Guillier, no es el discurso de la continuidad de las cosas que se han hecho en este gobierno. No es el discurso de un candidato que se siente muy identificado con los planteamientos del Partido Comunista. Tenemos que buscar cuál es nuestra identidad y ofrecérsela al país. Ese es mi pensamiento.

Algunos expertos electorales han planteado que si la DC va con una lista única a las elecciones parlamentarias podría arriesgarse a perder gran cantidad de diputados y senadores

Primero, creo que eso es un mito, no creo en esos estudios. Vi el de Pepe Auth me pareció de una pobreza bastante grande. Uno no puede comparar peras con manzanas. Estamos haciendo una fotografía como si fuera un escenario que no es el de hoy, es una fotografía de un escenario de hace mucho tiempo atrás, o del 2013 o a la de concejales que no es conciliable con una elección de parlamentarios. Yo he visto estudios que dicen lo contrario, que la DC puede perder entre dos y cinco diputados, por ejemplo, si la situación fuera estática, pero como no es estática yo pienso que la DC si se arriesga a ir sola, no sólo puede no perder esos candidatos sino que puede ganar una votación que ha perdido. Y esa creo que tiene que ser la apuesta que haga la DC. Si nosotros siempre seguimos apostando a mantener nuestros parlamentarios sin arriesgar nada, lo que hacemos elección tras elección es tener menos parlamentarios y perder nuestra identidad y perder electorado, entonces creo que llegó el momento en que la DC se arriesgue y hay condiciones para que lo haga.

¿Quiénes serían los aliados a los que debería atraer la DC en la coalición que suceda a la Nueva Mayoría?

Puede ser el Partido Socialista, puede ser el Partido Radical, pueden ser los mismo partidos, pero si nosotros llevamos una postura clara a una elección presidencial y tenemos un Parlamento con parlamentarios más fuertes, tenemos mejores posibilidades de ejercer una influencia que hoy día no hemos ejercido.

¿Ricardo Lagos podría ser, eventualmente, el candidato de la DC tal como lo han planteado algunos militantes de la Falange?

Yo lo veo prácticamente imposible que Ricardo Lagos sea el candidato de la DC.