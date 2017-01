Ministro Fernández por interpelación: “Yo siempre doy la cara”

Un duro debate se generó luego de que se conociera que el titular de Interior, Mario Fernández no podría ser interpelado por la oposición, ya que en esa fecha deberá asumir como vicepresidente de la República. Desde la UDI llamaron a la autoridad a “dar la cara”, mientras que el jefe de Gabinete, quien interrumpió sus vacaciones, pidió modificar la fecha de la interpelación.

A mediodía de este miércoles el ministro del Interior, Mario Fernández, quien actualmente se encuentra de vacaciones, llegó hasta La Moneda para comenzar a preparar la interpelación en su contra que realizará la oposición el próximo 26 de enero por los temas de migraciones, falsos exonerados políticos y violencia en la Araucanía.

Minutos antes, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma había emplazado a la autoridad a no buscar subterfugios para evadir esta acción y “dar la cara” ante la posibilidad de que sea el subsecretario Aleuy quien reemplace a Fernández, quien en esa fecha ostentará el cargo de vicepresidente de la República.

“Nosotros señalamos que estamos dispuestos a que si nos piden correr uno o dos días la interpelación para que él pueda estar lo hacemos (…) si el ministro del Interior no quiere venir a dar las respuestas y dar esto como argumento, nosotros le ofrecemos la posibilidad de adelantar o atrasar un par de días la interpelación”.

Frente esto el jefe de Gabinete se manifestó dispuesto a cambiar la fecha de la interpelación, para ser él quien responda a los requerimientos de los parlamentarios, junto con ello, Fernández respondió a las críticas de representantes de la oposición.

“Yo abrigo la esperanza de que puedan adaptarse los plazos, eventualmente adelantarse la acusación con el propósito de que pueda encontrarme yo en la situación de ministro del Interior y no de vicepresidente de la República para concurrir a la interpelación (…) yo tengo el mayor interés de hacerlo, por ahí escuché que se me decía que yo no quería dar la cara, todos los que hacen política en Chile saben muy bien que yo soy siempre la cara, siempre”.

Un tema al que se refirió también el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy quien indicó que espera que la Cámara tome alguna medida para interpelar al ministro titular.

Desde el oficialismo, criticaron la actitud de la UDI la que calificaron como “injuriosa”. Así lo expresó el diputado socialista, Juan Luis Castro, quien rechazó las declaraciones de parlamentarios opositores, las que a su juicio buscan ensuciar la imagen de la autoridad.

“No hay razón para que anden ahora especulando que él poco menos que quiere escabullirse de la interpelación cuando siempre ha estado dispuesto a dar la cara. Me parece de mala leche e injuriosa la declaración que hacen algunos tratando de colocar al ministro Fernández como una persona escurridiza y que quiere evadir a un poder es Estado, eso es falso, lo rechazamos”.

Desde Renovación Nacional valoraron la disposición de Mario Fernández para asistir a la interpelación, señalando que es él quien tiene que contestar las respuestas de muchas interrogantes que no se han podido aclarar en las múltiples reuniones que han sostenido.

Entre los temas del cuestionario que le hará el diputado UDI Juan Antonio Coloma al ministro del Interior –titular o subrogante- el próximo 26 de enero, se encuentran preguntas sobre delincuencia, narcotráfico, estadio seguro y los falsos exonerados, aunque será la situación en La Araucanía lo que concentrará la mayor parte de las preguntas.