Tribunales interrogan a ex vicecomandante del Ejército por violaciones a los DD.HH.

Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó someter a interrogatorio al ex vicecomandante en jefe de Ejército y ex senador designado, Santiago Sinclair por las torturas ejercidas a miles de personas en el regimiento de Cazadores en 1973, unidad militar a su cargo. La diligencia se decretó a solicitud del abogado querellante de este caso, Roberto Ávila.

La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó que el ex vicecomandante del Ejército y ex senador, Santiago Sinclair, sea sometido a interrogatorios vía videoconferencia por violaciones a derechos humanos en Dictadura.

El objetivo de dicha diligencia es obtener la versión de quien estaba a cargo de una unidad militar en la que supuestamente se obtuvieron declaraciones bajo torturas ejercidas a miles de personas en el regimiento de Cazadores de Valdivia en 1973.

El tribunal de alzada acogió la solicitud del abogado querellante Roberto Ávila, quien representa a personas que eran de la directiva del Partido Socialista, entre ellas su ex presidente Uldaricio Figueroa; el ex intendente de Valdivia Sandor Arancibia; y el ex alcalde la ciudad Luis Díaz.

El abogado en conversación exclusiva con Radio y Diario Universidad de Chile, recapituló que sus representados fueron arrestados en aquella época y acusados de estar implementando un supuesto Plan Z que consistiría en el desembarco de tropas cubanas en la bahía de Corral para el secuestro de niños y personal militar, produciendo un intento de autogolpe.

“Esa burda acusación permitió o justificó que ellos fueran salvajemente torturados, entre otros miles ciudadanos valdivianos, de acuerdo a declaraciones del jefe de Inteligencia Militar en Valdivia a la fecha, el teniente coronel en retiro, Patricio Kellet. Se practicaron torturas con características de producción industrial, 30 o 40 personas eran simultáneamente interrogadas en el gimnasio del regimiento Cazadores, sometidas simultáneamente a terribles torturas que incluían electricidad en los dientes”.

Ávila espera pedir, luego de las declaraciones del general en retiro, resoluciones que hagan efectiva la responsabilidad de Sinclair al permitir la violación de derechos humanos con abierta infracción a la ley.

“En esta causa hay ya un procesado, Patricio Kellet Oyarzún, que era el jefe de Inteligencia Militar, nosotros esperamos que varias otras personas más uniformados y civiles que atizaban la mentira del Plan Z desde la prensa, se hagan responsables de esto. Como se sabe, los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles y nosotros tenemos la voluntad de que se imponga el imperio de la ley y del derecho”.

El abogado concluyó que esta causa es significativa para la ciudadanía ya que se habría tratado de un golpe de Estado instalado a nivel regional, pues a muchos los condenaron a cadenas perpetuas por ´traición a la patria´, pasaron largos años de prisión en cárceles comunes y después debieron vivir el exilio.

Por último, la Corte de Apelaciones de Valdivia fijó para el lunes 13 de marzo a las 10 horas el interrogatorio al ex vicecomandante del Ejército, Santiago Sinclair.