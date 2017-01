Un emocionado Obama se despide de la Casa Blanca: “Sí pudimos”

Chicago es donde todo empezó y es allí donde Barack Obama se ha despedido de sus ocho años de gobierno. Durante casi una hora habló de economía, de terrorismo y mucho de raza. Se convirtió en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos.

Este martes dijo que hubo quiénes lo interpretaron como el paso a una América post racial, pero reconoció que esta interpretación no era realista. “La cuestión de la raza sigue siendo muy potente y a menudo divide a nuestra sociedad”, dijo el presidente saliente.

Obama llegó a la presidencia con un mensaje de esperanza y se va como llegó. “Sí se puede, sí pudimos”, dijo arrancando los aplausos y la ovación de los miles de asistentes a su discurso. Un discurso que no se centró en el pasado y en el que llamó a los estadounidenses a luchar por la democracia. “Yo no voy a pararme aquí”, afirmó y emplazó a la ciudadanía a hacer lo mismo: “Crean en su habilidad y no en la mía para traer el cambio”, dijo Obama.

Si bien a nivel económico Obama supo gestionar la salida de la crisis y tras el bache se consiguió volver a crear empleo, Estados Unidos cierra una era en la que el presidente saliente no ha cumplido con todo lo que se propuso. No se cerró la cárcel de alta seguridad para presuntos terroristas de Guantánamo, la reforma migratoria se quedó a medias y la violencia interracial se multiplica.

Este miércoles le toca subir a la tribuna a su sucesor, el multimillonario Donald Trump. El hombre de negocios, de 70 años, celebra su primera rueda de prensa desde su elección hace dos meses. Será en la Trump Tower, en el corazón de Manhattan. Es en este mismo edificio donde lanzó su candidatura el 16 de junio de 2015.

*Por RFI