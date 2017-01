Colegio de Profesores: “No estamos de acuerdo con la Ministra sobre la deuda histórica”

Este jueves se efectuó la primera reunión entre la nueva directiva del Colegio de Profesores y la ministra de educación, Adriana del Piano.

Después de la reunión, el presidente del gremio, Mario Aguilar comentó que la idea fue dejar en claro, desde esta primera instancia, cómo quieren que sea la relación entre el colegio y el ministerio.

El líder del profesorado, aclaró que se acordó desarrollar seis mesas de trabajo con temas como el currículum de tercero y cuarto medio, la deuda histórica y el agobio e inestabilidad laboral.

“Nos interesa mucho conversar sobre los cambios que se van a hacer al currículum de tercero y cuarto medio, queremos abordar la absurda competencia en ranking a lo que la ministra se habría mostrado abierta a escuchar”, manifestó.

Mario Aguilar, quien desplazó en el cargo a Jaime Gajardo, agregó que seguirán sosteniendo reuniones con la Ministra de Educación, para resolver problemas como casos de retiros y sueldos no pagados, registrados en comunas como Ancud y San Fernando. Además, del despido masivo de profesores por parte del municipio de Santiago.

“Planteamos el tema de la deuda histórica, no me dejó conforme su explicación, ella informó que están terminando un catastro. La preocupación que nos queda es que no nos basta con un catastro, queremos que exista una solución concreta y real, una reparación. Ella señaló que cuando estuviera el catastro esto entra a discutirse en otras instancias como hacienda, el tema previsional”, subrayó.

El presidente del Colegio de Profesores, también recordó que durante la próxima semana se realizará una asamblea nacional programática para definir el año en el magisterio. Luego de eso, se acordará con el ministerio concretar las fechas de las mesas. En tanto, se estima que la mesa de currículum se trabajará durante los meses de enero, febrero y marzo.

Respecto a la reforma educacional, Aguilar aclaró que “la ministra expuso sobre los avances de la reforma, y hay puntos en los que estamos de acuerdo y otros no, eso es público y no es un misterio”, finalizó.