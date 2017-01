Condenan a seis carabineros por represión en Aysén en 2012

A tres años de presidio remitido fueron condenados seis funcionarios de Carabineros acusados por la violenta represión ocurrida en la ciudad de Coyhaique en el marco de las movilizaciones de 2012 conocidas como “Aysén, tu problema, mi problema”.

En particular los funcionarios fueron condenados por la Fiscalía Militar a raíz de la golpiza que propinaron a dos jóvenes ayseninos durante las manifestaciones, donde uno de ellos incluso fue atropellado y el otro golpeado con bastones y golpes de puños y pies.

El abogado querellante, Cristián Cruz, recordó además que los policías no prestaron ayuda a las víctimas.

“No contentos con la golpiza, los Carabineros dejan a las víctimas abandonadas, es decir ni le prestan socorro ni solicitan auxilio al hospital para que envíe una ambulancia, y cuando los vecinos y familiares de estos jóvenes logran trasladarlos al Hospital Regional de Coyhaique y carabineros se entera, se apersonan en el recinto para agredir a los familiares e intentar llevarse a estos jóvenes detenidos, ciertamente para intentar justificar mendazmente estas agresiones, tratando de responsabilizar a los propios jóvenes de lo acaecido”, puntualizó Cruz.

El penalista destacó que si bien es la Fiscalía Militar la que dicta las condenas, se trata de penas que no implican la inhabilidad para ejercer como funcionarios públicos, como tampoco deberán ser enviados a la cárcel.

En ese sentido criticó al Ministerio Público por desistir de investigar los hechos, como también al Instituto de Derechos Humanos por no impulsar querellas criminales por esta situación.

“A pesar que la entonces administración, la jefatura del INDH fue a la zona, hizo informes, no hizo absolutamente nada en términos de persecución penal respecto de los criminales, lo cual ciertamente me parece grave. Esa misma administración que en ese entonces encabezaba Lorena Fríes, hoy día está en la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo cual obviamente en términos amplios, no nos da garantías”, puntualizó Cruz.

El fallo contra los seis carabineros recae en los funcionarios Boris Vera Santibáñez; Juan Andrés Garrido Contreras; Carlos Ferrer Pérez; Andrés Figueroa Pulgar; Cristián León Colima y Joel Riquelme Navarro.