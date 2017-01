Diputado Daniel Nuñez: “Sernac debe demandar y no mediar en colusión del papel”

El parlamentario puntualizó en la necesidad que el Servicio Nacional del Consumidor demande a la papelera CMPC para que indemnice a los afectados y no ejerza como mediador en esta causa, porque esto podría ser una artimaña de la empresa para no pagar.

Una mediación colectiva para compensar a los consumidores por el caso de la colusión de los pañales es lo que pretende realizar el Servicio Nacional del Consumidor. En la instancia participaría tanto la empresa CMPC como organizaciones de consumidores y se llevaría a cabo una vez que culmine el trabajo de otra mesa de negociación por el tema del papel higiénico.

Así lo aseguró el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, quien condicionó su participación, dependiendo de si la empresa demuestra su disponibilidad para compensar a los consumidores y si se dan condiciones favorables para los afectados.

Asimismo, Calderón cuestionó el rol del Sernac en este tipo de negociaciones, junto con valorar que se le haya retirado la urgencia al proyecto de modernización del servicio.

“Yo creo que está bien que al proyecto se le haya quitado la urgencia, creo que hay confusiones dentro del proyecto, el Gobierno nunca tuvo claridad. Hemos tenido a un ministro que está obsesionado más con las muñecas inflables que con darle compensación a los consumidores y además con errores garrafales que realmente merecen una revisión completa(…) nosotros no somos partidarios de que el Sernac sea un organismo mediador, no es neutral, no es independiente”.

En tanto, el abogado querellante en el caso de la colusión de los pañales, Claudio Sepúlveda, apuntó a las acciones concretas que se espera por parte de la empresa, más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Asimismo, el jurista cuestionó que la firma vaya a compensar a los consumidores a menos que exista un fallo judicial que lo determine.

“Son bastantes las palabras que hemos escuchado de personas que han reconocido participación en acciones de colusión. Yo creo que lo van a dilatar el pago hasta que haya un fallo de la justicia que determine una situación de obligación en esta materia”.

Más crítico fue el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien integra la comisión investigadora sobre la colusión del papel. A juicio del parlamentario CMPC está utilizando esta medida como una maniobra dilatoria para no compensar a los afectados. Por esta razón, Núñez enfatizó que el Sernac debe ejercer otro tipo de acciones de carácter legal y no ceder ante esta artimaña de la empresa.

“Esto a mí me parece que es una burla que la CMPC diga que está dispuesta a enfrentar un nuevo proceso de mediación para reparar a los consumidores, porque todo lo que hemos visto de ella en el caso de la colusión del papel confort es que ha utilizado estas instancias de compensación para dilatar la necesaria, justa y mínima compensación que tenemos que tener todos por el abuso de la colusión del papel. Desde ese punto de vista, creo que el Sernac no debe aceptar esta solicitud de mediación y debe ejercer sus facultades legales a través de la demanda colectiva”.

Desde la Conadecus afirmaron que dentro de los próximos días interpondrán un recurso ante el Tribunal de la Libre Competencia para que obligue a la Fiscalía Nacional Económica a entregar toda la información que se ha negado a facilitar.

Esto luego de que la entidad decidiera concluir la investigación de la colusión de los pañales que involucra a la papelera CMPC y a la multinacional Kimberly Clark.