Minera Escondida rebaja beneficios a Sindicato y trabajadores van a la huelga

A una semana que los trabajadores de Minera Escondida presentaran sus demandas a la empresa, la compañía ha respondido ratificando lo dicho en primera instancia. Rechaza el petitorio por completo y además argumenta que es necesario disminuir beneficios que los funcionarios han adquirido en otros procesos similares a este.

El vocero del Sindicato de Minera Escondida, Carlos Allendes dice no entender la postura de la compañía, ya que “pensamos que ellos traían una nueva postura y por el contrario nos demostraron que lo que habían presentado como primera oferta a nuestro petitorio lo ratificaron y que claramente no solo congelaran nuestros beneficios, sino que ahora ratifica que nos quiere quitar algunos de ellos”.

Dentro de lo que la empresa está impugnando se encuentra la reducción de horas de colación, lo que a juicio de Allendes es imposible de rebajar, puesto que “los horarios que ellos quieren rebajar son nuestros tiempos de descanso. La situación de los trabajadores en terreno es compleja, ya que necesitan entre 40 y 45 minutos para trasladarse al lugar de colación y sumado a eso su hora legal. Por el contrario la empresa quiere que las personas tengan solo 20 minutos para comer”.

El líder sindical calificó de una forma patronal las acciones emprendidas por la empresa, dice que ellos pretenden que los trabajadores luchen por beneficios y derechos que ya han adquirido olvidando las demandas que plantearon en su petitorio.

Los trabajadores se han preparado para la negociación y cada socio entregó 100 mil pesos para este proceso, lo que permitiría financiar el tiempo que requieran estar paralizados.

Por otra parte, en la mesa de negociación, los ejecutivos de la minera dijeron que la posición de la empresa era rebajar los sueldos de los trabajadores para dejarlos al mismo nivel de la industria justificando que ellos percibían mucho más sueldo que sus pares en otras compañías.

Carlos Allendes frente al argumento de la compañía explicó que: “El año pasado la producción fue de 1 millón de toneladas, para este año la expectativa es de un millón 100 y ellos tiene pensado producir con las tres plantas de concentrado más de 100 mil toneladas de cobre fino por mes, lo que significa que en un año van a tener una producción de 1200 toneladas de cobre fino. Si lo trasformamos a dólares da un resultado de 7 mil millones de dólares de liquidez”.

A esto, el dirigente sindical dice no entender “por qué pretenden engañar a la opinión publica si las cifras están publicadas en la Cochilco y en sus propios informes de sustentabilidad. Ellos quieren ser los que más produzcan en el mundo, pero acosta de los trabajadores de la pequeña y mediana minería”.

“La postura de la empresa es provocar a los trabajadores con la intención de generar un quiebre para después justificar el que no nos den beneficios por la interrupción o a la imprudencia del sindicato. En ese juego no vamos a caer, porque tenemos muchos temas bien argumentados y respaldados, aspectos técnicos que nosotros estamos seguros que no se pueden obviar, porque además están publicados”. Finalizó el representante de los trabajadores.