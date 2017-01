Parlamentario acusan a Piñera de mentir en fidecomiso ciego  

Diversas reacciones tuvo la intervención del Superintendente de Valores y Seguros Carlos Pavez, en la comisión investigadora por el caso Bancard en la Cámara de Diputados.

La autoridad realizó declaraciones en las que puso en duda algunos aspectos del “fideicomiso ciego” que suscribió en 2009 Sebastián Piñera para sus inversiones.

Esto, en medio de las indagaciones por el negocio que Bancard realizó con la pesquera peruana Exalmar desde 2010.

La sociedad de propiedad del ex presidente compró acciones de la firma limeña, todo mientras era Presidente de la República y se desarrollaba en paralelo el juicio marítimo entre Perú y Chile en la Corte Internacional de La Haya.

El superintendente sostuvo que Sebastián Piñera podría haber obtenido información sobre estos negocios.

Al respecto, el integrante de la comisión, diputado Fidel Espinoza, aseveró que “el ex Presidente Piñera le sigue mintiendo a todo Chile”.

“Y lo que es peor lo hace de manera descarada, la información dada por la SVS demuestra que él siempre tuvo acceso a toda la información de sus negocios. Demuestra que lo que dijo el senador Navarro era verdad, que tenía en La Moneda toda la información en sus computadores de lo que ocurría en la bolsa, por lo tanto el ex presidente nunca se desmarcó de su rol empresarial”, destacó.

En este mismo sentido, el presidente de la comisión investigadora por el caso Bancard, diputado Fuad Chahín, aseveró que el ex Presidente Piñera mintió sobre su fideicomiso.

El parlamentario afirmó que después de la información entregada por la Superintendencia de Valores, quedó claro que el fideicomiso terminó siendo tuerto, porque tenía acceso a la información de sus inversiones.

“El ex Presidente Piñera se ha dedicado a pregonar todos estos años que no tenía como conocer que ocurría con sus inversiones y lo que ocultó, y mintió permanentemente fue en el sentido de que su mandato había sido modificado, que fue enmendado y que no sólo tenía el derecho a pedir información, sino que los administradores tenían obligación a entregársela, de manera que este fideicomiso no era ciego ni tuerto, ya que tenía excelente visión”, aseveró.

En contraparte, el senador de la UDI Hernán Larraín, defendió las operaciones que realizó el ex Presidente Sebastián Piñera y acusó a los parlamentarios de la Nueva Mayoría de mentir y estar haciendo una campaña de desprestigio contra el eventual candidato presidencial del bloque opositor Chile Vamos.

“La Nueva Mayoría está ensuciando y desacreditando al que tiene las mejores posibilidades, pero hay una cosa clara, hizo algo que la ley no lo exigía, hizo un fideicomiso ciego al cual no tuvo acceso, pudo haber nombrado a una persona, a un tercero, para que viera el funcionamiento y no lo nombró. Por lo tanto, todo lo demás es música propia de los desesperados”, argumentó.

En tanto, Bancard la empresa que agrupa los negocios de Sebastián Piñera, respondió a los cuestionamientos planteados por el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, al fideicomiso ciego que estableció durante su paso por la Presidencia.

El holding asegura que la autoridad omitió información relevante en su declaración ante la comisión investigadora por los negocios del ex mandatario en Perú.