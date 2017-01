Querellante caso SQM: “Nos preocupa que la Fiscalía caiga en ofertones jurídicos”

Luego que el fiscal Pablo Gómez advirtiera que podría ampliarse en meses la indagatoria de la arista que aborda la tramitación del proyecto de royalty minero, el abogado querellante, Matías Ramírez, criticó la dilación en las indagatorias que lleva el persecutor en el proceso que tiene como involucrado al ex ministro Pablo Longueira.

El abogado querellante en el caso SQM, Matías Ramírez, sostuvo que por la penalidad de los delitos que se le imputan al ex ministro Pablo Longueira en la arista en la que se lo investiga por cohecho durante la tramitación del proyecto de royalty minero, eventualmente puede darse la posibilidad de un acuerdo con el Ministerio Público para la realización de un juicio abreviado.

No obstante, el ex senador descartó dicha posibilidad y el fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, afirmó que Longueira se estaría “anticipando a que va a ser acusado” cuando no se ha tomado aún esa decisión.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado Ramírez defendió la postura de que este tipo de indagatorias, particularmente el pago de empresas a políticos, deben llegar a un juicio oral y que un tribunal colegiado tome las decisión respecto de la existencia de uno o más delitos.

“Lo que nos preocupa es que la Fiscalía caiga en ´ofertones jurídicos´, no solamente en este caso, y se fije un mal criterio para ir cerrando estas causas. A nuestro juicio, el solo hecho de la recalificación de cohecho a tráfico de influencias, es dilapidar todas las demás causas de investigación porque eventualmente todas se cerrarían por la misma vía y ahí también se protegen los intereses de los mismos privados que financiaban a estos políticos”.

El abogado querellante en el caso SQM añadió que están atentos a estos cambios puesto que la recalificación beneficiaría directamente a la empresa Soquimich, dejando fuera las responsabilidades de personas jurídicas.

Este mes se cumple el plazo para las indagatorias, por lo que se pedirá una nueva extensión. El fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, afirmó que por la naturaleza de las diligencias pendientes se requerirán meses, ampliación que fue cuestionada por el abogado Ramírez, quien reclamó que hay diligencias que se pudieron haber realizado con antelación.

“La crítica de fondo es hacia el Ministerio Público y particularmente hacia el fiscal Pablo Gómez, porque en la indagatoria se ha tardado mucho en tomar decisiones jurídicas. Por ejemplo, en el caso Soquimich recién se van a formalizar a boleteros de los que hace casi 2 años están los antecedentes y no ha variado la situación en estos últimos dos años”.

En tanto, otro de los actores querellantes en esta causa es la Fundación Ciudadano Inteligente y su director ejecutivo, Pablo Collada, dijo no estar preocupado por el tiempo ya que de ese modo, en su opinión, se dará un juicio con una investigación profunda.

“Más allá de si se hace un juicio oral o abreviado para nosotros es importante que en la acusación se incorpore el delito de cohecho. Es importante evitar lo que ha sucedido en otros casos, es decir, que se llegue a un juicio abreviado pero al final se incorporen únicamente acusaciones por delitos tributarios. Dadas las condiciones de este caso, lo que ha aparecido hasta el momento y lo que pueda ser sumado en las investigaciones de la Fiscalía, esperamos que se llegue a una acusación contundente en materia de cohecho”.

Collada se mostró convencido de que hay pruebas para confirmar que el ex senador Pablo Longueira tuvo un proceder con faltas a la probidad, lo que implica un ejercicio incorrecto de la labor parlamentaria.

No obstante, recordemos que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, esta semana instaló la posibilidad de que cambie el tipo penal que pesa sobre el acusado de cohecho a tráfico de influencias, al tiempo que no descartó la realización de un juicio abreviado.