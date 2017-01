Proclamación de Lagos tensiona al PPD a horas de su consejo nacional

“No se pueden hacer proclamaciones al estilo Corea del Norte” fueron las palabras que este jueves expresó el diputado del PPD Jorge Tarud en referencia a la eventual designación del ex presidente Ricardo Lagos como el representante del partido para las primarias de la Nueva Mayoría del próximo 2 de julio.

El diputado, quien también ha manifestado tener aspiraciones presidenciales, señaló que este sábado el PPD tiene la responsabilidad de escoger a su candidato a La Moneda, y en ese marco él reiterará que “los tiempos están para que los ciudadanos puedan participar”, por lo que exigirá que se realice una consulta ciudadana amplia para definir al abanderado.

En caso contrario, Tarud planteará que se haga una votación secreta durante el consejo para que sea la militancia y no la directiva del partido la que proclame al candidato..

“Si el Consejo decide que ellos van a decidir, evidentemente que lo mínimo será de que el Consejo haga una votación secreta como manda la Ley de Partidos Políticos. No se pueden proclamaciones a manito alzada a estilo Corea del Norte, asamblea nacional popular no, aquí se tiene que ejercer la democracia y voy a respetar la decisión que se tome”.

Para la diputada Cristina Girardi, el planteamiento de Tarud es atendible ya que él también quiere ser candidato presidencial y tiene el derecho, toda vez que si hay más de un candidato, lo mejor que puede hacer el partido es realizar un proceso eleccionario.

La parlamentaria sostiene que el emplazamiento que está realizando el diputado Tarud no tiene que ver con que él quiera ser proclamado como el candidato del partido, sino que se respeten los procedimientos democráticos al interior de la colectividad, y que si hay más de un militante dispuesto a asumir una candidatura presidencial, la decisión debe ser tomada en las urnas.

Por otra parte, la diputada fue enfática al señalar que en caso que el candidato presidencial proclamado por el PPD sea Ricardo Lagos, como ha sido anunciado desde la cúpula del partido, ella no está dispuesta a apoyarlo y que no tiene ningún problema en renunciar a la colectividad en caso que desde la directiva la obligaran a apoyar al ex Mandatario.

“Si a mí me toca votar yo no voy a votar a favor de él (Lagos), pero seguramente igual va a ganar, entonces yo no puedo decir que estoy en contra de una decisión que es colectiva. Si se vota y él sale con mayoría de que él es el candidato que quiere la mayoría de la militancia, quién soy yo para decir que el PPD está equivocado, pero eso no me obliga a mí a apoyarlo igual”.

Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, señaló que lo que ha planteado el diputado Tarud es sólo la constatación de lo que está estipulado en los estatutos del partido, es decir que si hay más de un candidato presidencial al interior de la colectividad, se debe realizar una votación: “Por lo tanto no es una petición, es simplemente la aplicación de los estatutos del partido”.

Según Navarrete, en caso que algún militante tenga una visión distinta del proyecto de país que planteará la colectividad este sábado, “entonces tendrá libertad de acción”.

En cuanto a las palabras de la diputada Girardi, el ex alcalde de Lo Prado espera que la parlamentaria exponga sus puntos de vista en la reunión de este sábado, dando paso al debate de sus ideas con las del resto de la colectividad.

“Nosotros creemos que Lagos es quien mejor puede representar esa opción, y yo más que ver el tema del candidato lo que pediría de la diputada Girardi es que haga el debate al interior del partido de cuáles son sus propuestas distintas de las que nosotros hemos trabajado durante ya siete meses”.

El consejo nacional del PPD se llevará a cabo este sábado en el cine arte Normandie y del que tomarán parte 400 consejeros quienes resolverán al candidato presidencial del partido, siendo Ricardo Lagos el más probable abanderado, quien leerá un primer discurso como candidato presidencial del PPD en las primarias de la Nueva Mayoría.