Rectores piden al Mineduc intervenir en conflicto del CRUCh

Diario Uchile |Sábado 14 de enero 2017 11:30 hrs.

Según las autoridades universitarias, “todas las intervenciones para lograr acuerdo o que volvamos a tener un diálogo no estarían mal”. En tanto, frente al llamado, la ministra de Educación Adriana Delpiano se desenmarcó de la solicitud. "No me atrevo a definirme como puente", dijo.