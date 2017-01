Inmigrantes exigen al Estado garantizar derechos básicos: “No basta con una ley”

En el marco de la presentación de la propuesta del Ejecutivo por una nueva Ley de Migraciones, que se espera se realice esta semana, organizaciones de inmigrantes pidieron que se establezca una nueva institucionalidad y se trabaje en reducir la discriminación hacia los extranjeros. Además, solicitaron que no se restrinja el sistema de visas.

Luego que desde el Gobierno confirmaran que esta semana ingresarán al Congreso su propuesta para actualizar la Ley de Migraciones, organizaciones de inmigrantes realizaron una nueva movilización en la que insistieron que la normativa no solo debe regular el ingreso y salida de extranjeros del país.

Decenas de personas entre chilenos y de otras nacionalidades, se congregaron cerca del ex Congreso Nacional en Santiago, para demandar garantías de derechos para los inmigrantes, inclusión social y promoción de la interculturalidad.

El abogado peruano representante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, enfatizó en la necesidad de los extranjeros de poder optar a residencias en Chile.

En ese sentido, sostuvo que no aceptarán un “catálogo de derechos” como oferta del Ejecutivo, sino que mecanismos para poder ejercerlos.

“No tiene que ser necesariamente un proceso de improvisto ni repentino, nosotros lo planteamos por etapas. En primer lugar que todas las personas puedan obtener un documento de identidad, que es la llave maestra para poder hacer ejercer todo tipo de derechos civiles, es decir, las personas pueden desarrollarse laboralmente, insertarse en la educación, tener acceso a salud y sus hijos pueden estar registrados sin ningún problema”, dijo.

A la manifestación, en nombre de la reciente inmigración española a causa de la crisis económica en dicho país, asistió Héctor Pujols, quien expuso su extrañeza de que la ley migratoria de la dictadura chilena siga vigente, cuando en su opinión, justamente una de las acciones que ponen fin a ese tipo de régimen político es redactar nuevas normas.

“La ley sola no basta, hay que hacer avances primero en regularizar a compañeros que por negligencia el Estado chileno o falta de actualización de una ley migratoria, han tenido que entrar de manera irregular al país. También avanzar en poner fin a la discriminación institucional que existe en la Constitución, en el Código del Trabajo, en cuanto a derechos civiles y políticos, infinidad de cosas que discriminan por ser extranjero, no solo a los migrantes que llegamos a Chile sino también a los chilenos que viven en el exterior”, sostuvo.

En tanto, la directora ejecutiva del Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, subrayó que la regulación en debate debe contemplar el establecimiento de una institucionalidad que haga efectivas las nuevas políticas.

“Abogamos porque esta nueva ley no solo venga a regular la vida de las personas extranjeras, sino también la ética, la moral, de la sociedad chilena. En la medida que se construya una sociedad inclusiva, donde no existan ciudadanos de primera y segunda clase, la sociedad chilena no tendrá problemas de cohesión, de fragmentación, de exclusión, que se han visto en otros países”, indicó.

En la misma línea, la presidenta del Movimiento de Acción Migrante, Tatiana Albuja, que ha participado de las últimas sesiones referidas al tema de migración en el Parlamento, advirtió que acorde a los principios que inspiran a la nueva ley donde se declara el derecho a libre movilidad, no puede considerarse un sistema de visas más restrictivo, como se ha planteado desde la Subsecretaría del Interior.

“Hablan de que hay que poner mayor restricción al ingreso a Chile y los únicos que van a ganar con esa política restrictiva, son los traficantes de personas, va haber más gente entrando por pasos clandestinos, más personas en situación de vulnerabilidad, un colapso social donde las personas que no están regulares aceptarán cualquier tipo de trabajo por quedarse. Entonces, no nos parece que el proyecto deba ser en ese sentido”, puntualizó.

Este martes 17 de enero en la Cámara de Diputados se realizará una sesión especial por motivo del ingreso de la Ley de Migraciones de parte del Ejecutivo, y se espera se dé inicio al debate parlamentario postergado hace más de 40 años.