AFPs: Justicia acoge sobreseimiento de proceso por pérdidas de Fondo E

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite un recurso presentado por la Asociación de AFP en el que piden el sobreseimiento de la causa iniciada luego que la Coordinadora No+AFP presentara una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por las millonarias pérdidas registradas por el Fondo E entre el 10 y el 15 de noviembre de 2016.

Sobre este tema, se refirió en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado de la Coordinadora, Roberto Ávila, el jurista explicó los alcances de este recurso presentado por la Asociación de AFP, recordando en primer lugar los fundamentos de la querella original presentada por el movimiento, en el cual plantean que las pérdidas del Fondo E, que alcanzaron los mil 173 millones de dólares en un lapso de 5 días, es “inédita e injustificable”.

Esto, porque está estipulado que sólo el 5 por ciento de los recursos del Fondo E se pueden invertir en instrumentos de rentas variables, es decir acciones que quedan sujetas a las fluctuaciones del mercado, mientras que el 95 por ciento restante se debe invertir en instrumentos de renta fija.

Sin embargo, desde la Asociación de AFP señalan que este argumento no tendría asidero ya que, desde su punto de vista, el Fondo E, a la larga, ha mostrado ganancias y estas pérdidas habrían sido sólo circunstanciales, fundamento que el abogado califica como “falaz, engañoso y absurdo”.

“Porque lo que nos está diciendo es que a fin de cuentas los fondos E ganaron dinero, para qué se preocupan ustedes si entremedio, entre el 10 y el 15 de noviembre se perdieron mil 173 millones de dólares. Por eso, precisamente, nos preocupamos: ellos tienen que rendir cuenta de toda la administración financiera, no simplemente por el hecho que al fin de la gestión hubo utilidades queden exentos de rendir. Un argumento falaz como decirle ‘yo le debo 1 millón de pesos, le abono cien mil y usted me dice que la pague el restante, y yo le digo que ya le pasé dinero, no siga insistiendo’. Así de absurdo es el argumento de la Asociación de AFP”.

Ávila hizo énfasis en la poca transparencia que existe en la información sobre la forma y destino de las inversiones de los fondos de pensiones, específicamente en las llamadas “comisiones ocultas”, es decir la contratación de terceros inversores en el mercado mundial: “Hay una opacidad completa respecto del portafolio de inversiones”.

El abogado señaló que en el caso hipotético que las AFPs demostraran que no hubo dolo en la pérdida registrada en el Fondo E, esto también sería una prueba más de que la forma de invertir de las aseguradoras es particularmente perjudicial para los fondos de pensión.

“Si las AFP lograran demostrar que actuaron correctamente, la situación se plantearía en otro término, que sería discutir sobre la institucionalidad de las AFP, porque significaría entonces que los fondos de pensiones se van a apostar a una economía-casino, es decir los fondos que tienen la mayor significación para un ser humano, que son los fondos para la vejez, hay unos señores que pescan ese dinero forzadamente, que reciben enormes comisiones, que se hacen millonarios y que van y lo apuestan en el casino. Realmente, una institucionalidad así debe ser revisada, porque somos ahorrante no somos inversores”.

Desde la Coordinadora No+AFP, Esteban Maturana, uno de sus voceros, planteó que “era más que obvio” que la Asociación de AFP haría uso de todos los recursos posibles para evitar enfrentar este proceso, y consideran que “sería claramente una muy mala señal para el país que no se investigue y no se indague a fondo” este caso, algo que sería esencial para determinar si hubo personas que tomaron decisiones de inversión “ilícitas, irregulares e inadecuadas asuman las consecuencias de sus actos”.

En este sentido, Maturana considera que el temor de las AFP, más allá que se verifiquen irregularidades en las pérdidas del Fondo E, es que la justicia comience a abrir procesos de investigación de otras aristas que han sido cuestionadas como las ‘comisiones fantasma’ o las fusiones irregulares de aseguradoras de fondos.

“Es esencial que la justicia siga investigando, es obvio que la Asociación Gremial de AFP no quiere que se investigue, o sea no es ese el único problema ya que está todo el tema de las ‘comisiones fantasma’, por ejemplo, las fusiones truchas de AFP Cuprum y Provida, evidentemente ellos tiene todo el interés en seguir con un negocio lo más oscuro posible, para seguir obteniendo las ganancias fabulosas que han obtenido como sistema. Y si la justicia mete las manos y empieza a hacerse cargo de todos los dramas que han ocurrido y de todas las irregularidades, los abusos y, eventualmente, delitos que han ocurrido, claramente se les acaba el negocio”.

Por otro lado, Esteban Maturana reiteró que para este 2017 la Coordinadora realizará una serie de movilizaciones partiendo con la convocatoria a una marcha familiar el próximo 26 de marzo, acciones de protesta en julio y un nuevo llamado a un paro nacional productivo en agosto.

Finalmente, el también presidente de la Confusam comentó que, hasta ahora, todas las candidaturas presidenciales que se han presentado han planteado cambiar el sistema previsional, pero siempre sobre la lógica de la capitalización individual, “y la Coordinadora, por supuesto, no va a respaldar ninguna candidatura, absolutamente ninguna, y los vamos a emplazar a todos a que le digan a las chilenas y chilenos cuál es su opción en materia de pensiones”.