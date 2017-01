Joven mapuche baleado: “En La Araucanía los carabineros matan niños, no los protegen”

Para este martes a las 10 horas está fijada una marcha, en Temuco, por las víctimas de la violencia ejercida por Carabineros contra el Pueblo Mapuche.

La detención por nueve meses de la machi Francisca Linconao mientras se encontraba en un crítico estado de salud; la muerte de la activista Macarena Valdés; el parto de Lorenza Cayuhan, engrillada, son hechos que han acontecido en los últimos meses y que evidencian este contexto.

Se suma a ello el joven baleado por un carabinero en Curaco, Brandon Hernández Huentecol, quien recibió más de 140 perdigones en su tórax, mientras se le realizaba un supuesto control de identidad.

Pese a que se encuentra internado en la Clínica Alemana de Temuco fuera de riesgo vital, varias de las balas no pudieron ser extraídos de su cuerpo. El joven está siendo atendido por kinesiólogos y, según los doctores, podría ser dado de alta durante las próximas tres semanas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Brandon Hernández Huentecol aseguró acordarse de todo lo ocurrido el domingo 18 de diciembre pasado. Según explicó, estas semanas ha repasado estos hechos y “nada le cuadra”.

“No tenía ninguna relación con nada y me llegó un disparo. Yo estaba asustado, más que nada, porque me apuntaron con la pistola, me tiraron al suelo y de repente sentí el balazo en la cadera. Caí al suelo, apenas veía, me llevaron al hospital. No me acuerdo de nada más”.

El joven de diecisiete años señaló que es recurrente observar agresiones contra niños que quedan en total impunidad.

En esta línea, Brandon hizo un llamado al Gobierno a no seguir militarizando La Araucanía: “Que dejen de mandar carabineros que en realidad son como matones. A los niños los matan, no los protegen”.

Su madre, Ada Huentecol, afirmó que la muerte de niños y adultos mayores mapuche evidencia que el Gobierno les ha dado la espalda:“Queremos que nuestros hijos vivan su niñez libremente y que no sigan allanando nuestros hogares. El Gobierno está haciendo que nuestros hijos se críen atemorizados. Estamos en una guerra”.

Mientras, los familiares de la machi Francisca Linconao expresaron a través de un comunicado que estos nueve días que la autoridad ancestral ha estado en su rehue ha recuperado sus fuerzas, aunque sigue convaleciente.

Una recuperación que no ha estado lejos del “odio que ha generado su cambio de medida cautelar en los más ricos y poderosos e incluso en personajes de la farándula que sin pudor algunos han dejado ver su racismo e ignorancia ante la situación judicial y humanitaria”, explicaron.

Bajo este contexto, también dos estudiantes fueron detenidos el jueves pasado en Mulchén por funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). Los jóvenes denunciaron ser golpeados y amedrentados sin tener conocimiento de las causas de la detención. Luego, fueron trasladados hasta el Tribunal de Garantía de Los Ángeles y acusados por porte ilegal de armas y receptación dejándolos en prisión preventiva por figurar como un “peligro para la sociedad”.