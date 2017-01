Mario Aguilar: “El Mineduc no se puede lavar las manos con la deuda de educación de Santiago”

El pasado 14 de diciembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, reveló que la Municipalidad que preside tiene un déficit de 12 mil millones de pesos, específicamente en el departamento de Educación.

El militante de Renovación Nacional (RN) señaló que en reunión del Concejo Municipal, se dio la palabra al subdirector de Educación, quien habría entregado la cifra oficial.

De los 12 mil millones que adeuda el municipio, 2 mil 500 son en deudas de cotizaciones previsionales de profesores de escuelas y liceos dependientes de la Municipalidad. Alessandri señaló que sólo por concepto de multas e intereses, la Municipalidad ha tenido que desembolsar más de 200 millones de pesos.

Para enfrentar la crisis, Felipe Alessandri señaló que despedirían a cerca de 350 profesores dependientes del municipio.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó a que tras el anuncio de despidos masivos, se reunieron con Alessandri con el objetivo de resguardar los derechos de los docentes y de velar porque el plan de recuperación del área en Santiago, no se resolviera “cortando el hilo más delgado”.

En la reunión, Alessandri se habría comprometido a que se saldará la deuda previsional en un plazo breve y razonable, a mantener el 65/35, y a respetar las horas designadas al trabajo gremial.

Respecto a las expectativas que ha generado la reunión de mañana entre el edil y Adriana Delpiano, y al rol que debe asumir el Ministerio en la crisis que enfrenta el municipio, Mario Aguilar señaló que no puede ser que el Ministerio “se lave las manos”.

“Nos había llamado la atención que la Ministra no los quería recibir. No nos parece una buena señal que el Ministerio se lave las manos en una situación tan grave. Estuvimos el jueves pasado en una reunión con el Ministerio y nosotros le expusimos que existen municipios que tienen problemas graves en estas materias y que no puede ser que el Ministerio quede a distancia de esos problemas”, expresó.

La concejala de Santiago y militante de la Democracia Cristiana, Verónica Castro, señaló que “es necesario pagar la deuda previsional y hablar con cada director de las necesidades de cada uno de los establecimientos educacionales. Espero que la Ministra ayude a fiscalizar de mejor forma el uso de dinero y mediante asesorías técnicas ayude a determinar si existe duplicidad de funciones. ¿Qué espero? Que cualquier decisión que tome el Alcalde sea con base a la propuesta de cada establecimiento educacional”.

La reunión entre Felipe Alessandri y la Ministra de Educación fue confirmada para este martes a las 12:30 horas. En esta instancia, se espera que el Ministerio pueda aportar a resolver el problema que aqueja a los profesores y ofrecer una alternativa al enorme déficit que dejó el periodo liderado por Carolina Tohá.