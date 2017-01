Mineros de Curanilahue inician mesa de conversación con el Gobierno

Poco faltó para que los mineros del pique de carbón Santa Ana, ubicado en Curanilahue, pasaran dos meses bajo tierra. Sin embargo, y luego de tensas semanas de negociación entre los trabajadores y el Gobierno, las partes habrían llegado a un acuerdo sobre la continuidad de la explotación en la mina.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero de los trabajadores, Luis Chandía, explicó que sus compañeros manifestados habrían aceptado salir del encierro para chequear su condición médica; además con el fin de instalar una mesa de conversación con las autoridades para finiquitar los detalles del acuerdo.

Además, detalló que durante el fin de semana mantuvieron conversaciones con el Gobierno Regional, según indicaron “están llanos a conversar y formar una mesa de trabajo. Nosotros tenemos comprometido un poder de compra del mineral y tenemos un empresario socio interesado para hacer el triángulo perfecto. Nos falta la intervención del Gobierno a través de los programas que ya tienen, como proyectos Corfo y subsidios para mano de obra Cense”.

Asimismo, dijo que ellos al salir del encierro estaban haciendo un gesto de buenos oficios para que la mesa de trabajo comience de buena forma. “La idea es demostrarle al Gobierno que no vamos a ser nosotros los que impidan avanzar en este conflicto. Queremos hacer un gesto y que ellos cumplan ahora, ya que ellos dijeron que si nosotros salíamos se comprometían a conversar”.

El Senador Alejandro Navarro fue el encargado de dar la noticia. Según comentó el parlamentario por la zona, solo falta que el Gobierno decida ingresar capital para iniciar el trabajo del pique. “Ya no pueden usar como excusa que los mineros están bajo tierra para no conversar”.

El parlamentario criticó al Gobierno diciendo: “Creo que hay una miopía política de parte del Gobierno para entender las verdaderas causas de esta crisis, si bien un privado abandonó a los mineros, el Gobierno puso 110 millones para la compra de la mina, subsidió a los empresarios que compraron y luego abandonaron a los mineros”.

En este sentido, agregó que “Arauco está a la deriva en medio de una crisis político y social como nunca en la historia, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido problemas, pero hoy se juntaron todos, la causa mapuche, la pesca artesanal, los trabajadores forestales y los mineros del carbón con la misma bandera: la oportunidad social de un ingreso y un empleo”.

Otro de los puntos que el Senador Navarro abordó fue la perdida de la vocación laboral de esta zona, ya que según el parlamentario la única opción de salir de la crisis en que se encuentra Arauco es por medio de la minería. “Se tiene que establecer un mecanismo donde la minería del carbón tenga apoyo, porque es la única opción laboral. No hay peces, la pesca artesanal está en crisis; no hay espacio en el ámbito forestal, las empresas todos los días despiden trabajadores por el aumento en la tecnología; No hay inversión, no hay empresarios que lleguen a la provincia de Arauco. Lo que queda es refugiarse en las minas, en los piques de carbón con una economía domestica de extracción y venta del carbón. Si cerráramos los piques de carbón habría un estallido social, porque el Gobierno no tiene para poner subsidios, son más de dos mil personas ligadas a la minería del carbón y 170 de ellos están en la mina Santa Ana”.