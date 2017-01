Desde Guillier a Nicolás Larraín: los 24 nombres que quieren el sillón de La Moneda

Queda menos de un año para las próximas elecciones presidenciales y la carrera por el sillón de La Moneda está desatada. La más variada gama de candidaturas aspiran a rellenar una papeleta que en las elecciones pasadas ya tuvo ocho candidaturas.

A la fecha son más de veinte las cartas que pretenden hacerse de la presidencia. A continuación las repasamos.

Nueva Mayoría

Alejandro Guillier es una de las figuras que suena fuerte. Su meteórico ascenso en las encuestas y la distancia que ha intentado adquirir de la “vieja política” le han dado un piso significativo para alzarse como la opción presidencial de la Nueva Mayoría que suceda a Michelle Bachelet. De sus posturas y propuestas aún se sabe poco, sin embargo, las últimas encuestas CEP y CADEM avalan al radical como el candidato más competitivo del pacto.

Ricardo Lagos anunció a comienzos de septiembre su disposición para ser el candidato presidencial de la Nueva Mayoría. El exmandatario -a sus 78 años- afirmó que, de ser necesario, no se restaría del desafío de entregar a las nuevas generaciones un Chile fortalecido. El PPD lo eligió el fin de semana recién pasado durante el Concejo Nacional del partido. Lagos no ha logrado despegar en las encuestas y no se acerca al candidato del radicalismo.

José Miguel Insulza es una de las cartas del Partido Socialista para disputar primarias en la Nueva Mayoría. El otrora Secretario General de la OEA parece haber llegado algunos años tarde a participar de la carrera y aún no logra un alza significativa en las encuestas. El PS definirá su candidato, no obstante, varios de sus militantes emblemáticos –como por ejemplo Camilo Escalona- se han inclinado por apoyar a Lagos antes que a los propios candidatos de la tienda.

Fernando Atria es la otra carta del socialismo. De la mano de la corriente Izquierda Socialista, el abogado constitucionalista ha intentado devolver al PS sus ideales originales, acercándolo más a las posturas de izquierda y del mundo social. Al encontrarse relativamente fuera del mundo político, se ve complejo el escenario para el precandidato.

Carolina Goic se ha mostrado reticente ante la chance de ser la carta de la Democracia Cristiana. Ha sido explícita en señalar que aportará desde su cargo de presidenta de la DC pero ante la escasez de opciones probablemente continúe siendo una alternativa. La tienda se propuso fines de enero para las definiciones.

Mariana Aylwin ha sido de las principales promotoras de la idea de que la falange lleve un candidato propio a la primera vuelta presidencial. En caso de que la junta nacional de la DC defina ese escenario, la exministra de Educación se convertiría en una posibilidad seria dada su lejanía con los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría.

Francisco Huenchumilla no se ha referido explícitamente a una posible candidatura, sin embargo, sí ha afirmado que varios personeros de la Nueva Mayoría y fuera de ella le han manifestado sus intenciones de respaldarlo en una carrera presidencial.

Chile Vamos

Sebastián Piñera es, sin duda, la principal carta del pacto Chile Vamos. Primero en todas las encuestas, el expresidente no parece tener demasiados escollos para convertirse en la alternativa de la derecha. Eso sí, el empresario ha sido enfático al señalar que la decisión la tomará durante el mes de marzo. Ya cuenta con el apoyo de RN, su expartido, y del PRI.

Manuel José Ossandón abandonó Renovación Nacional en julio del año pasado pero ha mostrado su interés por formar parte de las primarias de Chile Vamos. El senador por Santiago Oriente figura en las encuestas pero según los sondeos no lograría mermar una posible candidatura de Piñera.

Felipe Kast ha afirmado que no está dispuesto a convertirse en una candidatura testimonial. El presidenciable de Evópoli formará parte de las primarias de la oposición intentando levantar un proyecto de derecha liberal. El diputado ya presentó algunos puntos de su programa, dentro de los cuales se encuentra un proyecto de matrimonio igualitario.

Francisco Chahuán es otro que quiere poner contra las cuerdas la candidatura de Sebastián Piñera. El senador por la circunscripción de Valparaíso Costa ya está inscfrito en las primarias de su pacto en nombre de Renovación Nacional y su principal objetivo es conformar un gobierno de foco regionalista.

Alberto Espina había anunciado sus deseos por ser el candidato de RN pero hace algunos días afirmó que esperaría hasta marzo para reconfirmar la postulación. El senador no ha sumado los apoyos requeridos y sus opciones parecen ser remotas, sino inexistentes.

José Antonio Kast renunció a la UDI en marzo del año pasado, esbozando la necesidad de una renovación de liderazgos de su expartido. Desde ese entonces, el diputado comenzó a trabajar en la creación de un nuevo partido y le dio un impulso a la ofensiva presidencial. Necesita 35 mil firmas para anotarse en la papeleta de noviembre y se dio plazo hasta abril para reunirlas.

Francisco de la Maza dio un paso al costado y le cedió el sillón municipal de Las Condes a su compañero de partido Joaquín Lavín. El exalcalde ha dicho que se tomará hasta marzo para definir una candidatura. Lo cierto es que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue, ha insistido en que el gremialismo llevará una carta a las primarias y ante la sequía de opciones, De la Maza no se descarta.

Los que van “por fuera”

Marco Enríquez Ominami parece acercarse al ocaso de sus aspiraciones presidenciales. Al candidato del partido Progresista le han pegado fuerte los escándalos de financiamiento en la política y, desde que sus vínculos con Soquimich salieron a la luz, el hijo de Miguel Enríquez no ha parado de bajar en las encuestas. A eso se le suma la fuga masiva de militantes del PRO, lo que ha desestabilizado más el piso político del exdirector de televisión. En la última CEP no superó el 1%.

Alejandro Navarro se ha mostrado interesado en ser una opción presidencial de las fuerzas de izquierda. El senador del MAS abandonó la tienda que fundó para crear el Partido País. En su congreso fundacional se le habría consultado sobre su disponibilidad, a lo que el parlamentario accedió.

Franco Parisi lo intentará de nuevo. El economista logró un 10% en las elecciones pasadas gracias a un discurso pseudo populista que atacaba constantemente a las fuerzas políticas tradicionales y a los grupos empresariales. Su figura se fue diluyendo producto de distintas polémicas. Dentro de ellas se encuentran su vínculo a prácticas de acoso sexual con alumnas, la aparición de firmas falsas para oficializar su candidatura pasada y la inclusión de sus calzoncillos en la rendición ante el Servel.

Marcel Claude lanzó una nueva candidatura en noviembre pasado. A través de su cuenta de Twitter el excandidato de Todos a La Moneda oficializó su voluntad de ser la opción ciudadana. Sin embargo, por razones que no explicó, el economista no logró llegar al lanzamiento de su postulación.

Carola Canelo se volvió viral y Trending Topic gracias a una entrevista que le publicaron en CNN Chile. En ella, la abogada y académica de la Universidad de Chile disparó contra todos y no dejó títere con cabeza. Canelo destrozó a todos los ministros de educación, a los grupos empresariales que lucran con las universidades, a la Democracia Cristiana –partido al que tildó de derecha-, a la Nueva Mayoría, a Chile Vamos y un largo etcétera. Hace algunos meses lanzó dardos en contra de los diputados Boric y Jackson, sobre quienes dijo que “de izquierda no tienen nada”. La abogada dice recoger el guante del 95% de los ciudadanos que no militan en los partidos y que quieren recuperar sus derechos en el país.

Luis Mesina se alzó como una de las figuras más trascendentes de 2016. La cara más visible del movimiento No+AFP movilizó a cientos de miles de personas a lo largo del país para reclamar en contra del sistema de pensiones. El dirigente sindical aún no se ha pronunciado respecto de una posible candidatura, sin embargo han sido varios los dirigentes sociales que le han solicitado ser la alternativa de las demandas de la calle. La coordinadora No+AFP ya ha manifestado su voluntad de no participar de ninguna candidatura ni presidencial ni parlamentaria.

Tomás Jocelyn-Holt afirma en su biografía de Twitter ser “candidato presidencial independiente”. El exDC prometió en noviembre insistir con una candidatura hasta ya no tener fuerzas. El candidato del 0,19% en la elección pasada no se rinde y dice no temerle a un segundo tropiezo. Bien por él.

Carlos Ruiz también ha salido al baile de la carrera presidencial. El sociólogo y presidente de la fundación NODO XXI no se ha pronunciado al respecto pero suena como una posible carta para canalizar las demandas del Frente Amplio. Boric ha dicho que ponerle nombre al candidato antes de pensar bien el programa es un error.

Sebastián Sichel podría ser la candidatura que levante el movimiento Ciudadanos. De corte centro liberal, el abogado se ha mostrado disponible. Cuenta con el apoyo de Andrés Velasco. Podría ir a primarias con Amplitud y Red Liberal.

Nicolás Larraín sorprendió a todos en diciembre pasado al anunciar el lanzamiento de su candidatura. Con un fuerte foco en la innovación, desarrollo y emprendimiento el exconductor de CQC pretende convertirse en el nuevo Presidente de la República.

Como ese evidente, candidatos hay para casi todos los gustos. Probablemente la baraja se reduzca considerablemente dentro de los próximos meses. Mientras algunos partidos y movimientos esperan definir sus cartas antes de marzo de este año, los partidos tradicionales medirán sus fuerzas en la primaria del 2 de julio.