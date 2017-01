My French Film Festival: lo mejor del cine francés gratis en la web

My French Film Festival vuelve hasta el 13 de febrero con la actualidad del cine francés. Por séptimo año consecutivo, este inédito concepto pone a disposición de Asia, Polonia, África y América Latina las novedades del séptimo arte de manera gratuita. Para ello, basta anotarse en el sitio My French Film Festival.

En esta oportunidad, se pueden ver 10 largometrajes y 10 cortometrajes que forman parte de la competición oficial que tiene tres categorías: El Premio Chopard de los Cineastas, El Premio Lacoste del Público y El Premio de la Prensa Internacional.

El Premio de los Cineastas es presidido por el argentino Pablo Trapero, quien es acompañado por los franceses Bertrand Bonello y Rebecca Zlotowski, así como por el israelí Shlomi Elkabetz y el belga Fabrice du Weiz.

En cuanto a las producciones, abarcan seis temáticas: Coming of Age, sobre el convertirse en adulto; We Are Family, sobre los lazos familiares; Love and Frienship, que aborda la mistad y el amor; Psyco, acerca de personajes perturbados; A Woman’Life, en torno a historias de mujeres y, finalmente, Midnight Screenings, la selección más excéntrica del festival.

Los largometrajes en competición son: “Bang Gang (une histoire d’amour moderne)” de Eva Husson, “Le Nouveau” de Rudi Rosenberg, “Peur de rien” de Danielle Arbid, “Marguerite et Julien” de Valérie Donzeli, “Les Ogres” de Léa Fehner, “Préjudice” de Antoine Cuypers, “Je ne suis pas un salaud” de Emmanuel Finkiel, “Irréprochable” de Sébastien Marnier, “Ce sentiment de l’été” de Mikhaël Hers y “Je suis à vous tout de suite” de Baya Kasmi.

Además, pueden verse 3 largometrajes y seis cortos fuera de competición, entre ellos “Cléo de 5 a 7”, de Agnès Varda (1962).

Los espectadores pueden votar por sus películas preferidas en la plataforma de difusión en línea. Las películas ganadoras serán difundidas en los Air France.

Los organizadores esperan al menos repetir el éxito de 2016, en el que 6.500.000 personas se conectaron para disfrutar del cine emergente francés.