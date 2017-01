Sebastián Depolo: “La Ley Electoral es un freno para las fuerzas emergentes”

El presidente de Revolución Democrática Sebastián Depolo, advirtió que uno de los principales problemas para el denominado frente amplio y su idea de elegir candidatos presidencia y al parlamento es la actual Ley Electoral.

Según el dirigente las primarias legales tienen un problema de fondo y se encuentra en que la normativa establece una serie de restricciones que afectan directamente a las fuerzas emergentes. Es el caso de exigencias como tener un partido constituido en las quince regiones del país.

Sebastián Depolo, tal como lo han manifestado otros dirigentes del frente amplio, considera necesario priorizar la propuesta programática para que desde ahí salgan los programas y los candidatos. “Hay muchos temas que si pones lo que nos une por delante es posible avanzar y sostener no solamente un pacto electoral, que va a ser el desafío inicial de este 2017, sino el inicio de una coalición política que pueda proponerle a Chile un proyecto nacional de desarrollo alternativo respecto a lo que hemos visto los últimos 30 años”.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el presidente de Revolución Democrática, Sebastián Depolo afirmó que pese a que la constitución de un bloque con doce fuerzas ha “sido un proceso complejo” y difícil de sortear, el proyecto toma fuerza, centrado en el trabajo territorial y sectorial.

Depolo admitió que otros integrantes de este frente amplio están mirando con atención el proceso que encabezó Jorge Sharp en Valparaíso, quien en sólo 6 meses desde el anonimato, pasó a ser el nuevo alcalde de la ciudad, desplazando a los representantes de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

“Esto no es un concurso de popularidad, nuestros precandidatos y precandidatas no son la gente más conocida de Chile, no son ex presidentes, lectores de noticias de horario prime, son dirigentes sociales y políticos, gente que quiere venir a construir un proyecto serio, grande para ofrecerle a Chile para cambiar este país y tomar las banderas para hacerlas carne en nuevas instituciones”, puntualizó el dirigente.

Recodemos que están en desarrollo una serie de encuentros entre distintas organizaciones, entre ellas movimientos políticos y partidos como el Ecologista Verde, el Partido Poder, Partido Liberal, Igualdad, Humanista y Revolución Democrática.