Colusión del papel: Consumidores optan por vía judicial para resolver compensaciones

La mesa de trabajo convocada por el Servicio Nacional del Consumidor entre CMPC y organizaciones de consumidores, que hace más de un año intentan llegar a un acuerdo compensatorio para los clientes afectados por la colusión del papel tissue, todavía no presenta avances.

De acuerdo a la última reunión desarrollada esta semana, las dificultades en las negociaciones seguirían siendo los montos y mecanismos de pago para los consumidores. Mientras, estudios de la Fiscalía Nacional Económica sitúan en alrededor de 400 millones de dólares las ganancias de la papelera, las organizaciones de consumidores sostienen que fueron cerca de 500 millones de dólares.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, indicó que CMPC a lo largo del debate se ha resistido a ofrecer mayores cifras de indemnización a los clientes, a la vez que ha propuesto que el mecanismo de pago sea el “bono marzo”, lo que a juicio de la organización no alcanzaría a la mayor parte de la población.

La propuesta del dirigente es compensar a mayores de 18 años por medio de las Cuentas Rut, puesto que “más de 10 millones de personas la tienen y los que no, tendrían la opción de abrirlas o buscar alternativas virtuales”.

Ante la falta de conformidad en la mesa de diálogo, Hernán Calderón criticó su instalación y el actuar del Sernac: “El mediador es independiente y el Sernac aquí no lo es. Siempre hemos cuestionado que el Sernac haya tomado este mecanismo y lo esté validando en distintas instancias. En el propio proyecto de ley en que le dan estas facultades al organismo, me he opuesto a que se las den, creo que el Sernac no puede ser mediador y con esta experiencia quedo más convencido”, dijo.

Calderón apostó por agilizar la vía judicial que ha seguido su curso acorde a una demanda colectiva de Conadecus interpuesta hace un año, pues también en esa instancia, según el líder de la organización, al Sernac no le quedaría otra opción que respaldar a los consumidores.

Distinto punto de vista expuso el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, quien respaldó al Sernac como la entidad que deberá visar cualquiera sea el acuerdo al que se llegue. Asimismo, se mostró optimista de que se alcancen consensos a la brevedad: “Puedo entender de que hay una actitud positiva y además que el fracaso de esta mediación, significa una pérdida importante para ellos también. Por lo tanto, nos perdemos una instancia que puede ser un precedente para el futuro, como también el daño en la reputación que tiene la papelera puede quedar permanente”, señaló.

Durante este jueves se realizará la última cita compuesta por las partes involucradas en este caso, no obstante, de acuerdo a las últimas disconformidades, si se llega a una decisión en común, seguro podría no tratarse de resultados definitivos.