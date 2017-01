Expertos afirman que propuesta de la CPC sobre pensiones demuestra fracaso del sistema

Como más de lo mismo fue catalogado por economistas y parlamentarios la propuesta que el martes pasado realizó la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), para modificar aspectos del actual sistema de pensiones.

El informe de la CPC contiene 22 propuestas. Las principales son aumentar la tasa de cotización a un 16 por ciento, incrementar el subsidio estatal al pilar solidario y extender la edad laboral de hombres y mujeres hasta los 67 años.

El economista Patricio Guzmán indicó que seguir pidiendo dinero al Estado para financiar pensiones demuestra que el sistema es un fracaso. Además, incrementar dicho subsidio en los porcentajes que estipula la CPC, significa en la práctica, un aumento en las pensiones básicas de 4 mil pesos.

“Para la gente que tiene menos ingresos y ninguna capacidad de ahorro, decirle que le van a descontar más dinero no es la solución, sino que es agravar su problema. Después, lo más impopular, es aumentar la edad de hombres y mujeres hasta los 67 años, porque lo que no dicen es que esto no mejora las pensiones, ya que sólo sería posible si se impide la caída prevista de los ingresos para el grueso de los pensionados al 20 por ciento de sus jubilaciones. El problema de fondo es que el actual sistema es ineficiente, fracasado”, subrayó.

El economista de la coordinadora No más AFP, Patricio Guzmán, cuestionó igualmente la propuesta para aumentar la tasa de cotización. En tanto, precisó que no favorece a los trabajadores que ganan el sueldo mínimo, ya que disminuye considerablemente su salario mensual, sin que este aporte signifique tener un mejor monto al momento de jubilar.

Al respecto el jefe de la bancada demócrata cristiana, diputado Fuad Chain, indicó que las propuestas del gremio empresarial profundizan un modelo individualista que beneficia a las AFP con el aumento de los montos de cotización, pero que no soluciona el problema de fondo que es obtener pensiones dignas al momento del retiro.

“El modelo no ha funcionado, y en definitiva, está aumentando los recursos para que las administradoras hagan negocio sin que tengan un mayor control, transparencia y garantía de más rentabilidad para los trabajadores y, por lo tanto, mejores pensiones, que de eso no hay ninguna garantía. Además de supuestos que no me parecen, como subir la edad de jubilación, teniendo en cuenta hoy el alto nivel de desocupación que existe en el sector. Por lo tanto, podríamos condenar a los adultos mayores a quedar sin pensión y sin sueldo”, detalló.

En tanto, el senador del PPD, Eugenio Tuma, valoró que la CPC, después de 30 años de silencio, haya manifestado su punto de vista respecto del régimen de AFP.

En este sentido, precisó que las propuestas tienden a blanquear un sistema de capitalización individual que sólo aumentan los recursos para las propias administradoras, sin tener claridad de cómo el incremento va a ser manejado en beneficio de los trabajadores.

“La propuesta tiende a blanquear un sistema fracasado. Todas las propuestas van dirigidas a aumentar los dineros que acumulan las AFPs, pero nadie dice cómo se administra en favor de los trabajadores y que su resultado son pensiones dignas. Si al final del día logramos eso, podemos llegar a un acuerdo, pero si sólo significa blanquear un sistema fracasado, yo no estoy disponible”, argumentó.

El parlamentario Eugenio Tuma se manifestó a favor de constituir un sistema tripartito con aportes de trabajadores, Estado y empleador con una administración neutra que no signifique lucro y que garantice pensiones dignas.

En tanto, el Senador Andrés Zaldivar, indicó que de la propuesta de la CPC hay que tomar nota, “no hay que descartar ninguna idea, porque lo importante es que sea positiva y que podamos tender a buscar una solución para el problema previsional”.