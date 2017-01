Vlado Mirosevic: “Los parlamentarios que no quieren elecciones de intendente que lo digan”

La elección de Gobernadores Regionales se ha trasformado en un gallito político que mantiene aún al Ejecutivo sin enviar el proyecto de ley orgánica constitucional que regula las inhabilidades que tendrán quienes postulen al cargo que busca descentralizar el país.

En reuniones sostenidas entre el Ministro Felipe Éyzaguirre y las bancadas de la Nueva Mayoría, se rechazó la primera propuesta del Gobierno en la que parlamentarios podían postular al cargo sin renunciar a sus escaños. Es por esta razón que el Ejecutivo presentó una alternativa que plantea definir un régimen permanente de inhabilidades para el cargo que les permitan postular a través de una excepción transitoria.

La alternativa no fue bien recibida, ya que se considera una ventaja para los parlamentarios que no tiene ninguna justificación. Es así como el proyecto sigue si poder ingresar al congreso por falta de acuerdos.

El diputado Vlado Mirosevic plantea que las inhabilidades son menores respecto al proyecto que se está planteando y especifica que el problema está en que parlamentarios de la Nueva Mayoría buscan excusas porque tienen miedo de competir democráticamente, ya que los gobernadores regionales podrían tener mayor votación y transformarse en una competencia.

El parlamentario que está en la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización dice que “hay un sector que no quiere que haya elecciones de intendentes y una buena forma de frenar esto es dilatar diciendo que no hay acuerdo en el tema de las inhabilidades, asegurando que es un tema menor”.

Por lo mismo, el diputado llamó a que los parlamentarios se sinceren en su posición y digan abiertamente quiénes están en contra de la elección y quiénes a favor y dejen de buscar excusas.

“Cuando se discutía este tema en el Congreso había senadores y diputados que mostraban reparos. Los cuestionamientos no eran en contra de la elección de intendentes, sino que se referían a que no estaban de acuerdo con que no tuviera atribuciones. Esto es otra mentira porque ellos tienen un proyecto de traspaso de competencia para justamente darle más poder al cargo y todavía no lo aprueban”

“Me da la impresión que están buscando excusas para que pase el tiempo y que al final de 2017 no tengamos elecciones de intendentes, porque eso podría afectar directamente a algunos parlamentarios”, asegura.

En el mismo sentido, la bancada regionalista liderada por el senador Francisco Chahuán, denunció que “acá hay cálculo electoral de muchos parlamentarios ad portas de la próxima elección de gobernadores regionales. Nosotros queremos que el Gobierno envíe como comprometió la ley orgánica en el mes de enero para asegurar la elección de gobernadores regionales durante este año”.

“Como adicionalmente somos partidarios de poner urgencia al proyecto de ley de trasferencias de competencias y que el Gobierno cumpla la palabra empeñada en términos de la ley que establece la descentralización fiscal”, afirma.

Por su parte, el candidato radical, emplazó al gobierno pidiendo que “ponga suma urgencia para sacar el proyecto de traspaso de competencia para que tengamos elección de gobernadores este año. El proceso descentralizador no puede seguir esperando. Tenemos la convicción que si Chile no se descentraliza no va a ser un país desarrollado”.

“El Gobierno no manda este proyecto al Congreso esperando que haya acuerdo entre la Nueva Mayoría, entonces nosotros pedimos que manden el proyecto ya, porque el acuerdo lo podrán tener dentro del Congreso y no dilatar más la decisión, porque de lo contrario van a dar los tiempos para la aprobación de la ley”, concluye el diputado Vlado Mirosevic.