Comité central del PS definirá mecanismo para elegir abanderado presidencial

No hubo una definición que zanjara los reclamos de parte de varios sectores al interior del Partido Socialista sobre la forma en que dirimirán al futuro candidato presidencial de la colectividad.

En la reunión de este jueves en la sede de calle Paris en el centro de Santiago, la directiva del PS acordó que sean los 110 integrantes de su comité central los que definan la fórmula, como señaló la presidenta del organismo, Isabel Allende.

La dirigenta indicó que la instancia incluso podría revertir su decisión del mes de noviembre cuando en su último encuentro determinaron que el mecanismo sería una primaria en el mes de abril.

“De rechazarse o decir que no se mantiene vigente ese acuerdo, obviamente que se abre la segunda conversación o decisión que será entonces que se vota ‘ahí y ahora’, segunda decisión que teóricamente debería resolver ese comité central. De ser así, por supuesto vendrían intervenciones y probablemente presentaciones de candidaturas. No podemos adelantar nada más”, precisó la senadora.

De todas formas, Isabel Allende indicó que la idea original es que todos participen de una votación para definir al abanderado presidencial del PS. “La voluntad del Partido Socialista es que ojalá participen por supuesto los cuatro precandidatos. Ahora, nosotros no podemos forzar a nadie. Si hay una persona, como hasta ahora ha dicho Ricardo Lagos, que probablemente no participe, nosotros no podemos ir contra su voluntad”.

La legisladora subrayó además la legitimidad que tiene el comité central de su partido, el que fue electo de manera directa por los militantes de la colectividad.

“El comité central es soberano. Nadie de nosotros puede garantizar lo que decidan 110 personas. Ninguno de nosotros estamos en condiciones. Lo que yo puedo decir es que hoy día en la mesa mayoritariamente el espíritu que hubo muy fraternal, muy tranquila considerando las dos alternativas de sostener o mantener lo que hasta ahora se había acordado y que está vigente que es hacer una primaria. ¿Por qué? Porque todos entienden que es importante hacer consultas abiertas, de que esto es lo que generalmente las bases más prefieren”.

De esta forma, todo queda en suspenso hasta el encuentro del sábado en donde se enfrentarán las posiciones de que sea el comité central el que defina al candidato presidencial, opción rechazada por Fernando Atria y José Miguel Insulza aunque vista como la mejor por sectores proclives a la candidatura de Ricardo Lagos, o que se mantenga la decisión de hacer primarias en abril como estaba presupuestado.