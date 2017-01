Mario Sobarzo: “Avances en la desmunicipalización están lejos de revertir la crisis de la educación”

En noviembre de 2015 ingresó el proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública al Congreso y en julio del año pasado la iniciativa fue despachada de la Cámara de Diputados.

El Senado aún mantiene la discusión por este proyecto que busca desmunicipalizar el sistema de educación escolar en Chile. Sumado a esto, está la iniciativa de educación superior que comprometió el Gobierno y que aún se encuentra sin un documento para discutir.

En este escenario, el investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Mario Sobarzo, se refirió a los dichos del Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eysaguirre, quien intervino en la Comisión de Educación para decir que la municipalización era peor que el Trasnsantiago.

Frente a esto, el académico dijo que sus palabras estaban fuera de toda lógica, ya que los gobiernos de la Nueva Mayoría han sido los artífices de este modelo que ha profundizado la estratificación en la escuela y que ha llevado a este sistema a tener los problemas multidimensionales que hoy presenta.

Sobarzo profundizó en su crítica y especificó que “tenemos un sistema curricular que es obsoleto, con una cantidad de contenidos que muchas veces no alcanzan a ser pasados en los cursos. Tenemos un sistema que es pensado por las elites, pero no ejecutado, porque nunca han participado y no son parte de la escuela sobre la que toman las decisiones curriculares, administrativas e incluso evaluativas. Mientras no exista un sistema que se construya desde la base, vamos a seguir construyendo políticas que no tienen nada que ver con la realidad”.

El investigador de políticas educativas, además dijo que existe la necesidad de crear “un currículum que se desarrolle con la participación de la comunidad y que no sean consultados en un focus group, sino que realmente sea participativo. La construcción del currículum, donde discutamos las bases curriculares del país, pero no a puerta cerrada solo con expertos que lo que nos dicen es una especie de colonización de la escuela pública por parte de la escuela particular pagada”.

Finalmente, el investigador dijo que los “avances están muy lejos de revertir la situación de crisis de la educación pública y más lejos aún de construir en un sistema de educación pública que sea participativo, democrático, que tenga la capacidad de responder a la necesidad del país, de las familias, de las comunidades y de los estudiantes. Lo que debe buscar este proyecto es lograr un sistema donde los chicos puedan sentir que la escuela les sirvió de algo, que los niños le den significado a participar en la escuela. La reforma tiene muchas limitaciones”.