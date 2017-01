Proclamación de Lagos rompería unidad del PS

La definición presidencial al interior del Partido Socialista está elevando la tensión en la colectividad luego que un grupo de 10 parlamentarios, seis diputados y cuatro senadores que apoyan la opción de Ricardo Lagos, enviaran una carta a la presidenta Isabel Allende pidiendo que este sábado el comité central sea el que defina quién será el abanderado socialista.

Esta misiva se envía en momentos que el ex mandatario aseguró que no participaría de unas primarias del PS, ya que el PPD ya lo nombró como su representante, lo que ha sido leído como una forma de presionar al comité central del PS para que lo nomine.

Frente a una eventual determinación que implique que sea el comité central del partido el que decida al candidato presidencial del PS, tanto José Miguel Insulza como Fernando Atria manifestaron su rechazo a esta medida.

Uno de los firmantes de la carta en la que piden a la directiva que este sábado se defina al abanderado presidencial, el senador Rabindranath Quinteros, emplazó al partido a no seguir dilatando la decisión sobre el representante del partido para la carrera a La Moneda, y que esta persona debe ser el ex presidente Ricardo Lagos.

“Estamos perdiendo el tiempo, quedan menos de 40 semanas para una elección presidencial, se está acortando el tiempo y el PS no toma ninguna definición. Si esto lo postergamos para marzo o abril va a ser peor, porque también todos los partidos de la Nueva Mayoría quieren una lista unitaria de parlamentarios y ahí nos estamos enredando solos, por eso le pedimos a la presidenta que el partido se defina este sábado. No estamos exigiendo la proclamación de Lagos, estamos diciendo que se defina. Que nosotros seamos partidarios de Lagos, eso es otra cosa”.

Quinteros también criticó a los otros abanderados socialistas, Fernando Atria y José Miguel Insulza, quienes anticiparon que no participarán de una eventual votación “a puertas cerradas” del comité central este sábado para definir al candidato del partido, y consideró “inadecuado” que Alejandro Guillier participe de una hipotética elección primaria interna del PS.

“La verdad de las cosas es que al compañero Atria no lo conozco mayormente, sé que milita hace no mucho en el partido, al compañero Insulza creo que no tiene autoridad moral para exigir esto, después que tuvo bastante tiempo para decidirse a ser candidato y se viene a decidir a última hora”.

Justamente el académico de la Universidad de Chile y precandidato del partido, Fernando Atria, señaló que una hipotética decisión del comité central sobre el candidato presidencial del partido la calificó como una decisión dañina y conflictiva para el partido y generaría una desmovilización de las bases de la colectividad.

“Creo que sería una decisión que le causaría un daño al partido, produciría una conflictividad dentro del partido que no es aconsejable. Además, desmovilizaría al partido en una año de elecciones parlamentarias y presidenciales en que es importante estemos movilizados. Es cosa de pensar qué significaría una primaria o consulta abierta, significaría que el partido se pondría en campaña”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el alcalde de Independencia y candidato a la presidencia del PS, Gonzalo Durán, reconoció que en los últimos años “ha habido una tendencia grave de despolitización del partido”, así también como una eventual “derechización” de la colectividad, ya que las decisiones al interior de la colectividad se toman en consideración a cuotas de poder y repartición de cargos, más que a criterios políticos.

Por lo mismo, Durán valora que se estén manifestando distintas alternativas dentro del partido, tanto en materia presidencial como en la conducción del partido.

Temas como asamblea consituyente, profundización de la democracia, avance de las reformas para garantizar derechos, son “cosas tienen que ponerse en la discusión porque o si no podríamos acordar un candidato presidencial que no necesariamente esté en sintonía con esas definiciones”, señaló el edil.

Respecto de una eventual proclamación de Ricardo Lagos este sábado en el comité central del partido, el alcalde de Independencia señaló que no cree “que existan condiciones para aquello y me parece que sería muy grave”, porque hay acuerdos tomados por el congreso del partido que plantean que el abanderado debe ser escogido en un consejo general o en primarias abiertas democráticas participativas: “De manera que el comité central no tiene, formalmente por el órgano más importante del partido que es su congreso, facultades para nombrar a un candidato presidencial”.

Además, Durán hizo hincapié en que el partido ya fijó un itinerario, el cual incluye la elección presidencial del PS el 26 de marzo y una consulta ciudadana en el mes de abril para nominar al candidato presidencial de la colectividad: “Si se alterara este itinerario, obviamente estamos contraviniendo disposiciones ya acordadas, en torno a las cuales hay un conjunto de militantes desplegados por el país trabajando, de manera que sería una situación muy grave”.

“El punto que nosotros hemos sostenido es que hay una disociación, y esto no es ninguna novedad, entre la política y la ciudadanía y el PS no está ajeno a este fenómeno, y por tanto creemos que es relevante, no es sólo una cuestión de procedimiento, es una cuestión de la esencia de la manera que hacemos política, validar, legitimar nuestras decisiones de esta envergadura con los ciudadanos, y por tanto creemos que se hace imprescindible que, no sólo toda la militancia, toda la militancia que está un poquito cansada que las cosas se resuelvan entre cuatro paredes y los ciudadanos que adhieren al Partido Socialista, que simpatizan con las ideas socialiastas, que puedan participar de esta decisión”.

Daniel Melo diputado del PS quien ha expresado su apoyo a la candidatura de Alejandro Guillier, señaló que si bien es legítimo que un grupo de parlamentarios exprese su respaldo a Ricardo Lagos, el partido debe tomar su decisión pensando en qué es lo mejor para la representación de sus ideas y propuestas, “ojalá sin presiones externas”, ya que nada urge a la directiva para decidir este sábado.

Melo reiteró que, desde su punto de vista, la opción del senador Guillier es la que se ha mostrado más competitiva al interior de la Nueva Mayoría, y que el partido debe abrirse a incorporarlo tanto en las conversaciones y debates internos de la colectividad como en una eventual consulta o elección primaria de la tienda.

Además, el diputado anticipó que de resultar Ricardo Lagos proclamado por el comité central de este sábado, él seguirá apoyando la opción presidencial del senador por Antofagasta.

El analista político y militante del PS Ernesto Águila señaló que el pleno del comité central de este sábado “es probablemente el con más indefiniciones del último tiempo”, ya que las opciones que existen al interior del PS “están bastante abiertas y polarizadas”, sin embargo Águila considera que existe una muy baja probabilidad de que Lagos sea ungido como el abanderado de la colectividad.

En este sentido, Águila sostiene que la existencia de distintos grupos que apoyan precandidaturas al interior del partido como Insulza, Atria y el mismo Alejandro Guillier, dejarían en una posición minoritaria al laguismo. Sin embargo, de concretarse una decisión del comité central en esta dirección, Águila plantea que sería el germen de una ruptura dentro del PS.

“Efectivamente, se produciría una fractura que, no sé bien cómo evolucionaría desde el punto de vista de si se podría generar una ruptura dentro del PS, pero yo creo que se podría estar poniendo la semilla para una fractura o incluso una división en el PS porque yo creo que hay diferencias, o comienzan a constarse diferencias no solamente conyunturales, sino también de qué es el Partido Socialista, cuál es su rol en la sociedad que es un poco el debate que ha puesto Fernando Atria dentro del PS”.

Esta tarde, desde las 17 horas se reúne la directiva del partido, momento en el cual se decidirá si este sábado será el comité central el que determine al abanderado presidencial del partido, o si se respetará el itinerario fijado el 26 de noviembre pasado, el que fijó elecciones primarias internas para escoger al candidato presidencial socialista el próximo 23 de abril.