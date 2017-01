Científicos sacian curiosidad escolar en nueva iniciativa radial

¿Por qué el cielo de Santiago no es azul?, ¿por qué no puedo reciclar todo el plástico? y ¿qué pasa si no hago mi cama en un mes?, son algunas de las interrogantes respondidas por científicos en “Explorando la Ciencia de la Contaminación”, proyecto radial desarrollado por el Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT RM Sur Oriente, que buscó resolver las inquietudes de estudiantes desde el mundo de la investigación.

“Con esta iniciativa queremos invitar a las personas a escuchar las preguntas que tienen los niños, a inspirarse en su curiosidad innata para cuestionarse las cosas que pasan a su alrededor y buscar en la ciencia una respuesta, muchas veces, sorprendente”, rescató Macarena Ocáriz, directora del PAR Explora de CONICYT RM Sur Oriente de la Universidad de Chile.

El proyecto consta de cinco audios, los cuales surgen de las dudas manifestadas por estudiantes en las actividades realizadas por esta entidad. Éstas fueron recopiladas, seleccionadas y enviadas a destacados investigadores e investigadoras nacionales, quienes de manera rigurosa pero breve, buscaron saciar la curiosidad de sus jóvenes interlocutores, incentivando a los auditores a observar su cotidiano de una manera más inquisitiva, buscando formar ciudadanos más críticos.

“La comunidad científica tiene la obligación de difundir el conocimiento y qué mejor forma de hacerlo que a través de estas cápsulas, donde damos respuestas a las preguntas de nuestros niños, niñas y jóvenes. Esperamos que a futuro más investigadores se unan a esta iniciativa”, expresó Fernando Fredes, asesor científico del PAR Explora de CONICYT RM Sur Oriente y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

Actualmente, estos audios están siendo emitidos por la Radio Universidad de Chile, dial 102.5 FM, quien transmite estás cápsulas de lunes a domingo en tres horarios: 10:30 am, 12:30 pm y 8:30 pm.