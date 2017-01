Las imposiciones que tensionan la relación entre el Colegio de Profesores y la CUT

Más de 200 dirigentes gremiales se reunieron en las dependencias del Liceo de Aplicación para definir las primeras propuestas que ofrecerá el Magisterio. Dentro de ellas, la atención estuvo puesta principalmente en las tres condiciones que el profesorado le exige a la Central Unitaria de Trabajadores. Para el Colegio de Profesores es de vital importancia que la multisindical se abra a la práctica de la elección directa y universal de sus dirigentes, además de una administración más democrática y con mayor transparencia interna.

“A estas alturas, que se siga usando como pretexto que no es posible tener los padrones para postergar las elecciones directas y universales nos parece un reflejo de la falta de voluntad. La elección directa que hay hoy día resulta muy cómoda para los acuerdos entre partidos y entre grupos. Es decir, es muy cómodo para el establishment. Nosotros creemos que ya no hay que funcionar en un esquema de confort”, indicó el presidente del gremio.

Mario Aguilar ha señalado que, en caso de no cumplir con dichas condiciones, la posibilidad de congelar la participación del Colegio de Profesores en la central podría convertirse en una realidad. Sin embargo, deja claro que no existen plazos estrictamente definidos para que la CUT se haga cargo de las exigencias mencionadas.

Otro de los temas destacados de la jornada dice relación con la escasa transparencia financiera que ofrece la multisindical. Para el nuevo presidente de los docentes la administración financiera de la CUT ha sido francamente deficiente, ya que no se conocen los presupuestos generales, ni la cuota que cotiza cada gremio ni los ingresos que se generan a través de fuentes externas. “Creemos que hoy la ciudadanía exige un estándar más alto en esta materia. No estamos diciendo que haya habido irregularidades para atrás, pero sí que hoy día cualquier organización social tiene que transparentar su materia financiera” afirmó Aguilar.

No + AFP y el Mineduc

Una de las determinaciones zanjadas por el magisterio fue el hecho de formar parte de la coordinadora No+AFP. En ese contexto fue que la asamblea acordó la necesidad de involucrarse, determinación vinculada estrictamente al daño que el sistema de pensiones le provoca a los miembros del gremio.

El mandamás del profesorado explica el estrecho nexo que existe entre su gremio y el sistema de pensiones: “si hay un gremio que está dañado por el sistema previsional, es el nuestro. Las pensiones de nuestros colegas son una vergüenza. Nosotros somos como los niños símbolo del sistema. Siempre se da como excusa por parte de los defensores del modelo de AFP que las pensiones son bajas porque hay baja densidad de cotizaciones, es decir, que hay muchas lagunas. Nuestro gremio no tiene lagunas. No tiene grandes sueldos, pero un profesor en general tiene estabilidad laboral. Muchos cotizaron 40 años ininterrumpidos, sin lagunas y aun así sacan pensiones que no suman más del 25% del sueldo de activo”.

Finalmente, sobre la relación con el ministerio de Educación, el dirigente dio cuenta del saldo positivo una vez concretada la primera reunión entre ambos. La instancia convocó a la ministra Delpiano junto a la plana mayor del ministerio, lo que dejó satisfecho al gremio. Se acordó la conformación de comisiones de trabajo para diferentes temas, no obstante Aguilar es cauto: “nosotros planteamos que lo que queremos es diálogo y no monólogo. El gobierno es muy dado a generar mesas de trabajo aparente para generar una sensación de participación, pero en los hechos no acoge nada de lo que se plantea, tiene todo ya resuelto en otro lado y son mesas meramente formales. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar mesas formales. Si detectamos eso lo vamos a decir a la opinión pública y no nos vamos a prestar para una cosa así. Pero confiamos en que exista un nuevo trato en la relación del ministerio con el gremio”, sentenció.

A fin de mes la CUT se reunirá en lo que será su 11° Congreso Nacional. En él, Aguilar llevará el mandato de la asamblea nacional del Colegio de Profesores con las exigencias para la multisindical. Esperan que en un plazo “prudente” –un par de meses-, la CUT organice sus padrones oficiales e impulse la elección universal y directa de una nueva directiva.