PS decide convocar a consulta ciudadana por primaria presidencial

El Comité Central del Partido Socialista definió el 23 de abril como la fecha para las elecciones primarias de la colectividad. Esta opción obtuvo 58 votos a favor, 24 abstenciones y 0 en contra. Esta decisión, pudo ser tomada luego que el Tribunal Supremo rectificara su decisión en que inhabilitaba a la instancia de hoy para decidir.

Asimismo, el comité convocado durante esta mañana definió que la primaria se realizará mediante una consulta ciudadana abierta en la que podrán participar militantes y ciudadanos que simpaticen con el PS.

En tanto, el ex presidente Ricardo Lagos se negó a participar en esta consulta, mientras que Alejandro Guiller no descartó ser parte de la primaria de la Colectividad. Por lo mismo, la definición del candidato del partido será disputada por el representante Radical, el abogado Fernando Atria y el ex ministro José Miguel Insulsa.

Por su parte, la Comisión Política quedó facultada para elaborar un reglamento para la consulta y se decidió convocar a un nuevo comité central en los próximos días.