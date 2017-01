Diputado Melo pide que Partido Socialista sintonice con el liderazgo de Guillier

El Comité Central del Partido Socialista ratificó que la elección de su candidato presidencial será mediante una consulta ciudadana que se realizará el próximo 23 de abril.

A partir de este mecanismo se definirá el representante de la colectividad que competirá en las primarias de la Nueva Mayoría, el 2 de julio.

El PS apuesta por la ampliación de este proceso a candidatos no militantes del partido lo que abre la posibilidad de participar al senador Alejandro Guiller, luego que el sábado pasado se decidiera no proclamar al ex mandatario Ricardo Lagos como presidenciable de la colectividad.

El diputado socialista Daniel Melo afirmó que con esto se intenta dejar atrás la política hecha entre cuatro paredes, recalcando que se debe sintonizar con el nuevo liderazgo que representa Guiller pese a que no se trate de un “traje a su medida”.

Además, reconoció que muchos se sienten más representados por Guiller que por Lagos y, por lo mismo, se abrirá un proceso de diálogo durante los tres meses de precampaña, es decir, entre febrero y abril.

“Tengo la impresión que el ex presidente Lagos cumplió un rol importante en los últimos treinta años de la vida política del país pero me parece que es necesario que se dé un vuelvo a los nuevos liderazgos que van surgiendo. En ese sentido, creo que la figura de Alejandro Guiller hace mucho mejor síntesis de esta idea que Ricardo Lagos, pero eso lo elegirá la ciudadanía”, señaló.

Bajo este contexto, la senadora y presidenta del PS Isabel Allende valoró el acuerdo alcanzado por el comité pese a reconocer que si las votaciones hubiesen sido el fin de semana pasado habría votado por Ricardo Lagos. Una posición que reiteró este lunes en la reunión sostenida con los presidentes de partido de la Nueva Mayoría.

De todas maneras, reconoció que Guiller sin duda se alza como una figura que podría ganarle a Sebastián Piñera y, en ese sentido, es necesario enfocarse en el candidato más competitivo.

En la misma línea, el diputado y jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, dijo que es una decisión que debilita al partido y que lo deja con menos grado de influencia en las decisiones que se deberán tomar previo a las primarias de julio.

“No me gusta la decisión porque estira el elástico hasta el infinito porque lleva a que esto sea una medida por si misma más que una decisión política. Hay que tener claro que en abril los dados van a estar echados, por lo tanto veo muy difícil que influya en algo lo que determine el PS”, expresó.

En tanto, para el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, se respetará la decisión de cada partido que debiese apuntar al tema de fondo que es nombrar a un candidato común de la centro izquierda.

Este lunes, el ex presidente Ricardo Lagos presentó los nuevos voceros de su comando de campaña.

Entre ellos figuran el arquitecto Iván Poduje; la cientista político y directora ejecutiva de Fundación Chile 21, Gloria de La Fuente; la ex integrante de la comisión asesora presidencial para la descentralización, Ignacia Fernández; ex subsecretario de economía y ex embajador de Chile en Brasil, Álvaro Díaz; ex candidato a contralor de la República, Enrique Rajevic, entre otros.

El presidente del PPD Gonzalo Navarrete dijo que se conversó hace algunas semanas sobre la conformación de un equipo junto al PS, y en esa línea, los militantes quedaban en libertad de acción para apoyar a otros candidatos como el ex presidente Lagos.