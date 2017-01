Eliseo Salazar: “Me veré favorecido por el fin del Obamacare”

Las polémicas declaraciones del ex piloto automovilístico apuntan al fin del programa de salud que subvencionaba a los más desposeídos de la sociedad: “la clase media se aburrió de ayudar a la clase más baja con su esfuerzo".

Mientras el mundo mira con atención cuáles van a ser los lineamientos en migración que entregará el nuevo mandatario estadounidense, Eliseo Salazar, ex piloto automovilístico, valoró la llegada del multimillonario a la Casa Blanca, asegurando que se verá beneficiado con los recortes de programas sociales que emprenderá el mandatario.

Desde Pittsburgh, Pennsylvania, lugar donde reside desde hace años, el chileno se mostró feliz por la llegada de Donald Trump: “Me veré favorecido por el fin del Obamacare”.

“Voté por Trump, así que espero que me cambie de manera positiva varias cosas. Algunos de ellos ya se ven, como en la industria automotriz, rubro al que pertenezco”, dijo a La Segunda.

Para el ex corredor, el triunfo del Magnate se explica debido a que “la clase media se aburrió de ayudar a la clase más baja con su esfuerzo”.

“Ahora me veré favorecido por el fin del Obamacare. Antes yo pagaba USD $238 por mi salud, como la Isapre en Chile, pero cuando apareció este plan me subieron el doble, más de USD $500, porque había que subsidiar a los que no pagan, indocumentados y de bajos recursos”.