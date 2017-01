Fiscalía de O’Higgins investiga falla eléctrica como origen de 15 incendios forestales

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aarón Caviedes, confirmó que de los 43 incendios que actualmente se encuentran activos en el país, el más preocupante es el que se desarrolla en el sector de Las Máquinas, en la comuna de Empedrado, a 100 kilómetros de Talca en la región del Maule, dada su rápida propagación y cercanía con sectores urbanos.

Dadas las circunstancias, la Onemi declaró alerta roja para la comuna, gracias a la información otorgada por la propia Conaf y que indicaba que la superficie consumida hasta ahora alcanza las 14 mil hectáreas, consignando también la cercanía a los sectores habitados.

El último reporte da cuenta que en total son 43 incendios en combate, 64 siniestros controlados, de estos 12 ya han sido extinguidos, mientras que la superficie total consumida ya alcanza las 130 mil hectáreas. 80 casas han sido arrasadas por la acción del fuego, mientras que se mantiene la cifra de fallecidos en tres personas, todos ellos brigadistas de Conaf que perecieron combatiendo las llamas de un incendio en la comuna de Vichuquén, también en la región del Maule, la semana pasada.

Sobre el tema, el Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile Guillermo Julio indicó que después de casi una década de sequía y uno de los veranos pronosticados más calurosos, se podía prever que esta temporada sería cruda en materia de incendios forestales.

El experto descartó que estos siniestros sean los más importantes de la historia de nuestro país ya que el mayor siniestro ocurrió hace casi 150 años atrás aproximadamente, pero sin registro de la época, cuando alrededor de 1 millón de hectáreas fueron arrasadas por las llamas en la pre cordillera de la región de la Araucanía, Los Ríos y la región de Los Lagos.

Guillermo Julio indicó que si bien en Chile existe una adecuada preparación para atacar incendios forestales de pequeñas extensiones, se debería fortaleces la prevención y tomar medidas para estar preparados para los contemplan mayores zonas de destrucción.

El Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile agregó la importancia de tener más recursos para los organismos pertinentes. Además de herramientas efectivas en el control del fuego como aeronaves de gran magnitud y productos químicos retardantes de fuego, más efectivos que el agua.

En tanto, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet suspendió su viaje a la V Cumbre Celac, a realizarse en República Dominicana, debido a la situación que enfrenta el país producto de los incendios forestales.

La Mandataria indicó tendrá cautela al momento de visitar las zonas afectadas para así no entorpecer la labor de las autoridades locales. Además producto de la emergencia, Michelle Bachelet encabeza una reunión de consejo de gabinete ministerial, en medio de la emergencia que atraviesa gran parte de la zona centro sur.

Sobre el tema, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, descartó un daño mayor a la producción agrícola del país.

Eso sí, el secretario de Estado reconoció que “tenemos una daño para la ganadería, para el sector forestal, que han perdido sus plantaciones. Es posible que haya, en pequeña escala, viñas tradicionales con cepas del país que hayan sufrido daños en su producción, todavía no lo podemos catastrar en detalle porque el incendio aún no se retira, pero si lo miramos en lo global, esto no tiene impacto en la producción agrícola”, afirmó.

Carlos Furche también tuvo palabras para referirse a quienes solicitan la entrega de forraje para alimentar a sus animales. “Nuestra primera tarea a partir de mañana, a más tardar el miércoles, será ir en ayuda de los damnificados en ese sentido”, señaló.

La noticia también fue confirmada por el alcalde de Pumanque, Francisco Castro, quien además anunció que el incendio que afectaba a la comuna ubicada en la provincia de Colchagua, Región de O’Higgins, está controlado.

El edil realizó un llamado a la donación de forraje para ganado, además de postes y malla para los predios quemados.

Por último, antes de finalizar, Castro ratificó que “se está investigando” a empresas eléctricas que tendrían que ver con el origen del siniestro. Información que fue confirmada por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien indicó que por ahora, se estudia si efectivamente los siniestros de Pumanque y Paredones tienen un origen eléctrico. Los primeros datos en esa línea fueron aportados por testigos presenciales de los hechos, pero la investigación todavía está en curso. “Los resultados de la investigación estarán con suma urgencia dentro de esta semana o la semana siguiente”, afirmó.

En tanto, el senador Guido Girardi, junto al presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Conaf, Erry Leiva, su vicepresidenta, Mónica Muñoz y la secretaria del Sindicato de Profesionales Conaf, Rosa Vásquez, pidieron este lunes que se cree el Servicio Nacional Forestal para contar con los recursos e institucionalidad necesaria para combatir los incendios forestales.

El dirigente sindical, Erry Leiva indicó que actualmente Conaf es una corporación de derecho privado razón por la cual es inconstitucional entregarle más recursos, además de realizar un llamado al Parlamento para que se legisle al respecto.