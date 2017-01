Ministro Fernández admite que han existido acciones terroristas en La Araucanía

La interpelación de parlamentarios de Chile Vamos al ministro del Interior, Mario Fernández, estuvo marcada por un largo debate acerca de la de violencia rural en la Araucanía.

El diputado de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, quien realizó el procedimiento en el hemiciclo, cuestionó que el Ejecutivo no acompañe a las víctimas de este conflicto ya sean mapuche y no mapuche, así como también que la Presidenta Michelle Bachelet no visite las comunas donde hay mayores problemas.

El ministro Fernández contestó que existe una lista de reuniones realizadas con representantes de las víctimas de la Araucanía y que distinto a lo que se ha dicho, defendió que el Gobierno actúa en el marco del Estado de Derecho, respetando también el derecho de las personas.

Así, se refirió al informe recibido por la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía: “Como iniciativa base se propone que la Presidenta de la República debiera manifestar públicamente en representación del Estado y no del Gobierno, una petición de perdón por las consecuencias que ha provocado este conflicto al pueblo mapuche y a todas las demás víctimas de la violencia en la región. Por lo tanto, aquí no hay ningún abanderamiento en relación a quién se pide perdón pero primero está el pueblo mapuche”.

El diputado Coloma se detuvo en lo que es considerado acto terrorista y consultó a la autoridad si se han desarrollado acciones como esas en la Araucanía. El Secretario de Estado afirmó que en la región sí hay terrorismo y el Gobierno se ha querellado contra estos actos. No obstante, reconoció que “en el territorio hay una atmósfera de violencia que tiene otras raíces”.

En la misma línea, aclaró que la calificación de un acto de esta naturaleza la realiza el Ministerio Público.

En la sesión especial también se abordó otro de los argumentos por los que se pidió la interpelación: el cambio de las medidas cautelares de la machi Francisca Linconao, imputada por el caso Luchsinger-Mackay, cuando es parte querellante en la causa.

El diputado Coloma reclamó el que un abogado del Gobierno participara junto al defensor de la comunera mapuche en la audiencia judicial. Fernández rebatió que la instancia no se trataba de una sentencia.

“No es una audiencia que tenga que ver con el juicio principal, el Gobierno es querellante y ha actuado siempre así. Es de los querellantes que no abandonan la audiencia como algunos querellantes de la bomba que se instaló en el metro Escuela Militar, que después de presentar una querella por delito terrorista, abandona la instancia para dejarlo sin tramitación”.

Al respecto, la vocera de la autoridad religiosa mapuche, Ingrid Conejeros, dijo no comprender la molestia de los parlamentarios cuando los jueces decidieron las modificación de las medidas cautelares sin que eso significara un fallo absolutorio.

En cuanto a la interpelación, la dirigenta afirmó que solo se busca defender o proteger los intereses de los empresarios: “Se ve sólo desde la perspectiva del empresario, el latifundio, o de las forestales, en este caso cuidando la instalación de poder que tienen ellos y no se ve la seguridad de los propios ciudadanos. En el caso del joven Brandon Hernández Huentecol que fue baleado por el propio personal de la policía, no se ha dicho nada ni tampoco van a interpelar acerca de eso”.

Cabe señalar que a solicitud de parlamentarios de Chile Vamos se comenzó la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, abordando un tema fuera del cuestionario temático: los incendios forestales en el país.

El jefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que al Gobierno le ha faltado una reacción oportuna ante la catástrofe, a lo que el Secretario de Estado refutó que se han hasta triplicado las medidas para atender esta situación excepcional y que en primer lugar se ha resguardado a las víctimas.

“Primero las vidas, en segundo lugar los servicios imprescindibles (energía y agua), y en tercer lugar el control de los incendios para los efectos de que no se extiendan especialmente en los sectores poblados”.

Otra de las materias consultadas sin figurar en cuestionario original fue la crisis del Servicio Nacional de Menores, sobre lo que el Ministro del Interior indicó que el Gobierno está trabajando y tiene comprometido para marzo ingresar el proyecto de ley que dividirá en dos organismos a la institución.

Parlamentarios de la Nueva Mayoría apoyaron la presentación del Secretario de Estado y los intentos del Gobierno por resolver el histórico conflicto de la Araucanía por la vía del diálogo. En tanto, el diputado en función de interpelador, Juan Antonio Coloma, se mostró satisfecho de que el titular de la cartera del Interior se comprometiera a visitar a las víctimas de violencia en la Araucanía.