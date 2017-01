Rector Vivaldi denuncia trabas a la reforma a la educación superior

Este lunes la Presidenta Michelle Bachelet recibió a los 18 rectores que componen el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) para abordar temas de interés de ese sector.

Luego del encuentro que se extendió por más de dos horas, el presidente del Cuech, y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, abordó el quiebre en el Consejo de Rectores que divide al grupo de las públicas no estatales (G9) con la postura de las universidades del Estado.

La autoridad universitaria manifestó que desde las universidades estatales nunca se ha atacado ni intentado afectar a los planteles privados y resaltó que las diferencias con el G9 no implican que las instituciones estatales no puedan conversar con el Gobierno.

“Nosotros no hemos quebrado con nadie, yo nunca he dejado de asistir a ninguna reunión en que me haya citado con alguien del G9, por lo tanto, a mí no me pueden preguntar por qué. Nosotros, por el contrario, lo que queremos es conversar de las universidades estatales porque no vamos a estar hablando de otras universidades. Nunca hemos atentado contra los derechos ni contra el Estado, ni contra los beneficios que reciben las otras universidades, por el contrario, nosotros siempre hemos defendido la situación de otras universidades, pero no pensamos que eso pueda ser óbice para que podamos hablar de nosotros. La gente quiere que saquemos adelante un proyecto de universidades estatales, no que andemos discutiendo si vamos a recibir más o menos dinero que otras universidades. Nunca hemos hecho eso ni lo vamos a hacer”.

El rector de la Universidad de Chile acusó, además, que existen sectores que buscan trabar la discusión en torno al proyecto de reforma a la educación superior, ya que esto atentaría en contra de sus intereses.

“Nosotros pensamos que si avanzamos la conversación sobre las universidades estatales vamos a estar haciéndole un gran favor al proyecto en su conjunto, porque vamos a comenzar a conversar cosas en las que yo siento que hay un esfuerzo por trabar esto, porque no pase nada. Que haya universidades que reciben los miles de millones de dólares que se reciben en Chile, y que nadie tenga idea qué se hace con ese dinero es una situación única en el mundo. Entonces, de alguna manera uno entiende que haya que gente interesada en que esto no vaya a ninguna parte y que fracase”.

Dentro de los temas planteados por los rectores a la jefa de Estado, se encuentra la necesidad de introducir cambios sustantivos al sistema universitario y que el país vuelva a tener instituciones auténticamente públicas, para lo cual a su juicio se requiere una nueva institucionalidad, un fortalecimiento y un mejoramiento en calidad de todo el sistema estatal.