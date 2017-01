Líder de las AFPs: Subir la edad de jubilación es un bien social. Debe ser molesto tener a los viejos en la casa

En conversación con radio Duna, el presidente de la Asociación de AFPs, Andrés Santa Cruz hizo polémicas declaraciones en materia de pensiones.

El empresario respondió así a las declaraciones de la Presidenta Bachelet, quien dijo que el sistema chileno es bueno para el mercado y malo para las personas: “El sistema de capitalización individual, donde las AFPs juegan un rol fundamental, es un muy buen sistema tanto para la gente que jubila como para el país”.

Santa Cruz defendió el modelo asegurando que se obtienen buenas jubilaciones en la medida que los años de cotización sean acordes a los cálculor del sistema: “Cuando aquí sacamos los promedios queremos hacerlo con gente que cotizó cinco años y otros que lo hicieron por 30 o 40”.

“En la Comisión Marcel en 2006, ya el país sabía que habiendo aumentado los sueldos reales y las expectativas de vida, no íbamos a poder cumplir con las expectativas de jubilación. Había que ponerse los pantalones antes, pero aquí nadie hizo nada. Nos quedamos en los discursos”.

Andrés Santa Cruz insistió en su postura, asegurando que el error de sus representados fue no presionar más por mejorar el aporte individual que se le hace al sistema, ya que el actual no es sostenible en el tiempo. A su juicio, el único error que han cometido es el de anticiparse a los escenarios. “Las AFPs han sido muy eficientes en manejar los fondos. De cada 100 pesos, setenta son rentabilidades. Aquí la plata de los trabajadores, todos los compadres han ganado lucas con este sistema”.

El presidente de la Asociación de AFPs, defendió la propuesta de aumentar la capitalización individual como solución al problema en el sistema de pensiones. Respecto al corte de edad dijo, “debiéramos avanzar a niveles parejos de 67 años. Es bastante razonable. Además, debe ser un poco agotador tener al viejo o la vieja metido en la casa molestando, cumple una función social no menor el que todos sigamos trabajando a esa edad”.

También opinó sobre la propuesta previsional de la CPC, al que calificó de válido e insistió que la tasa de cotización debe bordear en 19 o 20 por ciento.

Andrés Santa Cruz dijo que “Confía en la gente, los trabajadores, que cuando se les explica las cosas las entiendes (…) nos ha faltado explicar bien en qué consiste la capitalización individual, que entiendan que lo que hay ahí son recursos propios, no de las AFPs. La clase media en Chile solo tiene dos ahorros: lo previsional y su vivienda. Nosotros tenemos que preocuparnos de cuidar los recursos de los trabajadores que están depositados en las AFPs”.

El empresario criticó las propuestas que avanzan en un cinco por ciento de la cotización para un fondo solidario, primero por disponer a voluntad del dinero ajeno; también porque “la plata para ese fondo solidario, para ayudar a los pobres o a las mujeres (todas cosas loables) las va a poner la gente que gane entre 700 lucas y dos palos; el tipo que gana sobre ese sueldo, no pone nada; el que no cotiza, tampoco; los empresarios no ponemos ni uno (…)”.

Defendió, además, las impactantes cifras de rentabilidad que ostentan las aseguradoras, insistiendo en que estas se consiguen con las reglas que puso el mercado. “El aumento de las pensiones, si dejaras que las AFP no ganaran un peso, sería de 6 mil pesos. Yo no conozco a nadie, que administre recursos de manera gratuita”.

Al finalizar, Santa Cruz envió un mensaje a los políticos: “Estoy seguro que las modificaciones se van a hacer dentro del marco. Dentro del periodo de elecciones a la gente siempre le gusta hablar de manera grandilocuente (…) yo tengo una buena opinión de la clase política en general”.