Luis Mesina responde a presidente de las AFP: “Le callaremos la boca en la calle”

Frente a las declaraciones de Andrés Santa Cruz en las que señaló que subir la edad de jubilación cumple una función social, ya que “debe ser un poco agotador tener al viejo o la vieja metido en la casa molestando”. El vocero de No+AFP señaló que estas palabras demuestran “un profundo desprecio, no solamente por los viejos y las viejas, tienen un desprecio además por todos aquellos humanos que no son de su clase”.

“Subir la edad de jubilación cumple una función social, debe ser un poco agotador tener al viejo o la vieja metido en la casa molestando” son parte de las polémicas declaraciones emitidas por el recién asumido presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, quien además aseguró que las administradoras previsionales “han sido muy eficientes en manejar los fondos”.

En entrevista con radio Duna el también ex presidente de la CPC defendió la idea de avanzar a niveles parejos de edad de jubilación de 67 años y se refirió a las cuestionadas comisiones de las AFP, señalando que “el aumento de las pensiones, si dejaras que las AFP no ganaran un peso, sería de 6 mil pesos. Yo no conozco a nadie, que administre recursos de manera gratuita”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, se refirió a los dichos de Santa Cruz señalando que sus declaraciones responden al sentir de todo el sector empresarial y que confirman la necesidad de terminar con un sistema que atenta contra de los derechos sociales.

“Lo que dice es lo que sienten todos ellos, la gran mayoría de los empresarios (…) tienen un profundo desprecio, no solamente por los viejos y las viejas, tienen un desprecio además por todos aquellos humanos que no son de su clase y lo demuestran permanentemente con salidas de madre como estas. Creo que no hacen más que ratificar la opinión de aquellos que demandamos la restitución del respeto a los derechos fundamentales que nos fueron conculcados el año 81”

Si bien el dirigente indicó que “no le interesa caer en un debate artificioso e inconducente” al responder a las palabras del empresario, sí manifestó que será en las calles donde la ciudadanía exprese masivamente su rechazo a este sistema y le “calle la boca” a los representantes de las administradoras.

“El día 26 de marzo les vamos a responder con mucha fuerza a todos estos sujetos que defienden a este sistema corrupto, este sistema inmoral, les vamos a responder en la calle con la gente, con la ciudadanía, con las trabajadoras y trabajadores, para callarles la boca a quienes se insolentan de vez en cuando contra la gente, especialmente con los más viejos, hay que callarles la boca con la gente en las calles, es la única forma. Es lamentable que los empresarios en Chile no entiendan otro discurso que no sea la movilización permanente de los trabajadores”

El próximo lunes 30 de enero los representantes de la Coordinadora No+AFP se reunirán con los ministros del Trabajo y Hacienda a quienes harán entrega de su propuesta previsional. En la ocasión, según señalaron, verán cuál es la recepción política que tiene el Gobierno en esta materia.