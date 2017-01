Caso SQM: PDI allana domicilio de Pablo Longueira

La acción se enmarca en el caso SQM, donde el ex ministro de Estado y ex senador por la UDI es investigado por presunto delito de cohecho y delitos tributarios.

Este martes, la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones (Bridef) allanó la casa y las oficinas de Pablo Longueira para incautar documentos en el marco de la investigación por el caso SQM.

El ex senador de la UDI y ex ministro de Economía es investigado por supuestos delitos tributarios y cohecho, esto último durante la tramitación de la Ley de Royalty Minero, en la cual habría recibido instrucciones desde la minera no metálica para incluir artículos que favorecieron desde el punto de vista tributario a la compañía.

Por este motivo, en julio de 2016 tanto Longueira como el ex gerente general de SQM Patricio Contesse fueron formalizados por el Ministerio Público, en la investigación que está a cargo del fiscal Pablo Gómez.

Entre los inmuebles allanados se encuentra la casa del senador ubicada en el sector de San Damián, y la sede de su fundación Chile Justo, en calle Nueva Los Leones.