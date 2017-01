Camila Vallejo: “Alejandro Guillier es una buena candidatura”

En medio de las diferencias que han presentado los diversos actores del mundo de la educación, el día de ayer ministra de la cartera, Adriana Delpiano, se reunió con los diputados oficialistas de la comisión de Educación para zanjar el futuro de la reforma a la Educación Superior. En la instancia se comenzaron a acercar las posiciones para tomar las primeras definiciones que ayuden a sacar el proyecto antes de que el gobierno de Michelle Bachelet llegue a su fin.

La diputada Camila Vallejo, representante del Partido Comunista en dicha comisión, en conversación con radio y diario Universidad de Chile, esclarece las primeras conclusiones y, de paso, hace un análisis sobre la vorágine que ha desatado la carrera presidencial.

Reforma de Educación Superior

¿Cuál era el objetivo de la reunión y qué se resolvió en ella?

El objetivo de la reunión era esclarecer temas no resueltos dentro de la Nueva Mayoría (NM) respecto a la reforma. A mí me causó un poco de impresión porque pensé que eran obvios y básicos, pero al parecer no era así para el resto de los partidos de la NM ni para el gobierno. Definimos común denominador de la reforma: el fortalecimiento a las instituciones del Estado. Esto implica un plan de desarrollo integral para las instituciones estatales que aspira a expandir matrículas, fortalecer ciertas áreas, mejorar su calidad. Y eso se quedó acordado transversalmente desde la DC hasta nosotros. También abordamos la necesidad de la regulación al mercado educacional a través de la Superintendencia, el combate al lucro tipificándolo como delito, la incorporación de la eliminación del CAE en la reforma -y no como proyecto aparte-, y el reconocimiento a las instituciones del G9 del Consejo de Rectores (CRUCh), su rol histórico y colaboración en la función pública que hacen con el Estado.

¿Se logró resolver el conflicto asociado con el CRUCh?

Al menos dentro de la NM quedó claro que no se puede no reconocer a las instituciones del g9. También en temas de financiamiento. Porque la primera propuesta planteaba eliminar el Aporte Fiscal Directo (AFD). Eso está descartado, el AFD se mantiene. Propuse un cambio en la fórmula de distribución del AFD porque tiene criterios históricos bien discriminatorios. Con eso yo creo que pueden destrabarse algunos temas. Ahora, así como un acuerdo escrito no hay todavía.

Esta constituye una de las reformas medulares del gobierno de Bachelet y su discusión se ha dilatado largamente. En ese contexto ¿cómo evalúas el manejo que ha tenido el ministerio de Educación para destrabar la tramitación?

Yo creo que no es sólo un problema de educación. Yo creo que es un problema de gobierno que ha tenido un rol débil y muy conflictuado. Es evidente que la discusión sobre la reforma de educación superior está atravesada por intereses, políticos, ideológicos, económicos y religiosos. Dentro de la NM yo creo que no ha habido un convencimiento o pasión muy fuerte con en el tema en particular y yo creo que eso se ha ido desarrollando en el transcurso del debate. Entonces, para mí, cuestiones que obvias no estaba resueltas tanto en algunos partidos dela NM como en el gobierno. Entonces es un tema que ha tenido que ir madurando, lamentablemente lento. Todos queremos que este gobierno saque la reforma a la educación superior, pero la saque de buena manera.

Presidenciales

¿Qué opinas del debate presidencial que está teniendo la Nueva Mayoría? ¿Cómo está tratando este tema el Partido Comunista?

Se ha centrado mucho en liderazgos y, además, liderazgos que no representan mucho de recambio, quizás con la excepción de Alejandro Guillier. El debate se ha centrado poco en la construcción programática. Esa es una debilidad de la NM. El Partido ha tratado de contrarrestar esa debilidad. Nuestra discusión interna tiene que ver con evaluar cómo superar aquellas trabas que hacen que avancemos con más dificultades en temas que son tan sustantivos como son el debate de reformas que combaten el modelo neoliberal. Falta una definición sobre el modelo de desarrollo. Nosotros estamos hacia una apuesta por los trabajadores. Creemos que hay que rebajar la jornada laboral sin disminuir los sueldos, que hay que avanzar en productividad pero con calidad de vida y eso implica repensar nuestro modelo de desarrollo y la distribución de lo que se produce en Chile.

¿No se sienten incómodos formando parte de una coalición en la cual las candidaturas se levantan más por temas de popularidad que por cuestiones programáticas?

Nuestro objetivo no busca estar cómodos. La comodidad no es un elemento para medir nuestra participación en un gobierno. Lo que sí, es que justamente eso hace que nosotros fortalezcamos nuestro rol. Para nosotros siempre es importante tener claro cuál es el rol que juega el PC en una coalición como la NM. En eses sentido, la instalación de la construcción programática es lo principal. No es que no nos importen los liderazgos, la historia de los candidatos, el tema electoral… pero en el Chile de hoy, una sociedad tan de mercado, uno pierde de vista cuáles son nuestros sueños y se queda simplemente en el tema de figura o personas. Eso lo tratamos de combatir independiente de si eso nos acomoda o no.

Tu posición con respecto a los liderazgos antiguos de la Nueva Mayoría está clara. Es ese marco ¿con qué ojos miras una candidatura de Alejandro Guillier?

Tengo una apreciación positiva de Alejandro Guillier. Tengo una valoración positiva de su carácter, de su forma de ser, de sus ideas. Espero que vaya aterrizando lo que va a ser su programa, su apuesta política para un próximo gobierno. Yo creo que es una buena candidatura. Es una alternativa posible, no sólo por el tema de las encuestas, sino porque yo veo que también puede captar una votación de gente que se está absteniendo de votar. Puede re encantar a esa población más desencantada de la política. Eso es bueno porque implica un paso importante en el fortalecimiento de nuestra democracia. Aun así, tiene que haber muchos avances en los temas programáticos porque eso es determinante para nosotros.

¿Le ves futuro a la Nueva Mayoría como coalición política?

Bueno, eso espero, porque hasta el momento no tenemos agua en la piscina en otra alianza como para poder seguir proyectando los cambios que Chile necesita en el corto plazo. Puedo pensar en el Frente Amplio (FA), pero el FA se está recién formando y, pensando en las elecciones, necesitamos proyectar esto y consolidar lo que hemos avanzado. Entonces sí, nosotros queremos que se proyecte la NM. Queremos que se logre construir un programa para el próximo periodo que realmente contemple las demandas sociales más importantes de hoy, como el tema de pensiones, modelo de desarrollo, salud y vivienda.

En el Frente Amplio han señalado que el PC sería un aporte en caso de desvincularse completamente de la Nueva Mayoría. ¿Ves al PC como parte de un referente de izquierda?

Tengo una buena valoración del hecho de que haya una construcción de la izquierda en un referente unido y no dividido, porque ese es un problema histórico de la izquierda. Pero esa invitación que hacen en público, en privado no es igual. Te dicen “bueno sí, pero todavía no”. O sea, “vénganse para acá pero todavía no estamos preparados para recibirlos. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque tengo cercanos en Movimiento Autonomista y Revolución Democrática. Ellos primero necesitan constituirse yeso está en proceso, pero además necesitan sincerar si creen que el partido puede ser parte de ese referente y cuándo.