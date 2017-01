Incendios forestales: Oficialismo critica intento de “gobierno paralelo” de Piñera

Un llamado a no sacar provechos políticos a raíz de los incendios forestales realizó el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, luego de que el ex presidente Sebastián Piñera instara a los alcaldes para que se coordinen en ayuda de las zonas afectadas por la catástrofe.

A través de su cuenta de Twitter el ex Mandatario señaló que “Chile necesita solidaridad: por eso he llamado a alcaldes para que nos coordinemos con ayuda a zonas afectadas”.

Un llamado que fue recogido por varios ediles opositores, entre ellos, los alcaldes de Providencia y Las Condes, Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, lo que fue interpretado por algunos como la conformación de “un gobierno paralelo” en medio de la emergencia.

Ante esto, el líder Radical pidió no utilizar el dolor de las personas ni generar una institucionalidad paralela a la existente.

“No sacar aprovechamiento político, no utilizar el dolor de las víctimas, trabajar con las medidas de protección social que tiene el Estado, y los privados que puedan colaborar, que lo hagan. Lo que no puede haber es una intromisión en el dolor de las personas. Por eso no nos parece que el ex presidente Piñera en reuniones paralelas con alcaldes, genere institucionalidades al margen de las medidas de protección civil que el país está desarrollando y no poner el acento en enfrentar los incendios”.

Asimismo, Velasco indicó que luego de que termine la emergencia, habrá tiempo de determinar responsabilidades y evaluar medidas preventivas.

“Luego habrá tiempo para que el Ministerio Público termine su investigación sobre las causas penales de las personas que han tenido alguna responsabilidad en este tipo de materias, así como también resolver los temas de medidas de protección civil y la institucionalidad en nuestro país. Cómo apoyar más a bomberos, a la Conaf a los municipios y su relación con los gobiernos regionales y tener una institucionalidad por sobre todo preventiva”.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, dijo que “este es tiempo de unidad, es tiempo de altura y de poner por sobre todo el interés superior del país, no es tiempo para peleas ni para rencillas ni para sacar ningún tipo de dividendos”.

Asimismo, señaló que las críticas que se han señalado son “tan destempladas y tan desapegadas de la realidad, tan poco constructivas para el momento que estamos viviendo, que no corresponden a lo que los ciudadanos necesitan escuchar de sus autoridades”.