Antorchas y fotografías de Cardoen: las pruebas de la intencionalidad de los incendios

Los incendios forestales que afectan principalmente a la zona centro del país no pierden intensidad. Este miércoles se sumó al combate el apoyo del avión SuperTanker, arrendado por la chilena Lucy Áviles, para combatir el fuego.

La aeronave capaz de lanzar 72 mil litros de agua se dirigió de inmediato a la región del Maule, lugar más afectado por las llamas. Pese a la mitigación y que todos los equipos de rescate están concentrados en contener el siniestro, el foco que amenaza la comuna Empedrado en la localidad de Santa Olga sigue sin control. Por ello, las autoridades pidieron evacuar la localidad para muertes como la del bombero Héctor Áviles.

En la misma región, otros focos complican las labores de Conaf y bomberos, por ejemplo, el que amenaza a Hualañé y Constitución; también el que se acerca con fuerza a la zona de Vichuquén.

Sin embargo, hay un total de 99 focos de fuego a lo largo del país. Según Conaf, de ellos 30 están controlados, 64 en combate y otros cinco ya extinguidos.

Mientras los voluntarios se concentran en la emergencia, la policía intenta pesquisar el origen de los incendios. Así, durante este jueves se difundieron diversas imágenes que demostraban participación de terceros. Por ejemplo, en la comuna de Cajón del Maipo se ubicó un pequeño “paracaídas” con el que se habría provocado el fuego, la situación se repite en otros puntos del país.

Así lo denunció también el empresario Carlos Cardoen, quien entregó un set de fotografías al ministerio del Interior con las que podría comprobar la participación de terceros en el incendio que hoy afecta a la provincia de Colchagua.

El empresario hizo sobrevuelos en la zona, luego de eso declaró que encontró focos de fuego “al lado de un camino donde no hay ninguna razón o posibilidad de que hubiese llegado el incendio sin que alguien lo haya llevado a cabo”.

Así dijo a Diario y Radio Universidad de Chile que “esta es una oportunidad para que nuestro país haga las cosas bien, para que en futuro las plantaciones se hagan con un control destinado a combatir los incendios forestales de manera que no pase de un lugar a otro, que haya una reglamentación en cuanto a la superficie, su aislación. Que cada empresa cree sus propias brigadas anti incendios, previamente entrenadas por Conaf, seamos preventivos y no reactivos como lo estamos siendo siempre en nuestro país”,

El empresario agregó que ya envió las pruebas fotográficas a los organismos pertinentes del Ministerio del Interior con el fin de que aportar en las querellas anunciadas por las autoridades.

Los alcaldes de las zonas más afectadas se suman a las presunciones de Cardoen. Manuel Báez, de Empedrado, aseguró que los incendios son provocados por personas de manera intencional.

Ejemplo de ello son los dos detenidos en diferentes comunas, por su presunta participación en el origen de incendios forestales que han afectado a la Región del Maule.

Con esto, la tesis sobre la intencionalidad de los siniestros cobra más fuerza al interior del gobierno. Según algunos alcaldes, se han encontrado en los predios telas en forma de antorcha listas para ser encendidas.

Poe eso Carlos Cardoen afirmó que ha habido una clara intencionalidad en algunos de los incendios que se han producido en los últimos días.

Críticas al gobierno

Desde los municipios insisten en lo tardía y descoordinada que ha sido la ayuda del Ejecutivo. Para el jefe comunal de Hualañé, Claudio Pucher, la situación es compleja ya que los habitantes “duermen a saltos, con miedo” producto del avance de las llamas.

Precisó que la comuna, ubicada en el sector costero de la provincia de Curicó, ha sido arrasada en al menos un 40 por ciento por el fuego y que los organismos encargados de combatirlo no dan abasto. “La reacción del Gobierno ha sido tardía para liberar recursos, falta coordinación de los organismos, no hay mucho de la Onemi, los camiones aljibes no uno o dos los que están operando, los demás recursos son de particulares que están donando y con los cuales nosotros hemos gestionado y conseguido, entonces en la Onemi no hayan qué hacer con los incendios, están prácticamente sobre pasados, Conaf tampoco sabe qué hacer, nos pregunta a nosotros dónde ir”.

En este mismo sentido el alcalde de comuna de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, calificó la situación como crítica, ya que al igual que otras localidades, la ciudad está amenazada por los siniestros, lo que ha significado que 15 viviendas hayan sido consumidas por las llamas.

Indicó que la ayuda por parte del Ejecutivo ha sido insuficiente, teniendo que los propios vecinos hacerse cargo de algunas tareas.“El incendio ya está llegando a límites impresionantes. Ha sido lamentable, además, que hemos tenido cero ayuda, eso es una máxima en todas las comunas afectadas, no es cosa que yo lo diga: no ha llegado nada de nada”.

En tanto, vecinos de la comuna del Empedrado increparon duramente a la presidenta Michelle Bachelet durante su llegada a la Región del Maule.

A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, la jefa de Estado visitó la zona donde fue recibida por un grupo de vecinos molestos. La increparon por lo tardío de sus acciones y las pobres soluciones que puede entregar después del violento paso del fuego que ha dejado a varias familias damnificadas.

En este contexto, el alcalde de la comuna, Manuel Báez aseguró que en Empedrado son 16 mil las hectáreas que han sido consumidas por el fuego.

“Mientras nosotros apagamos incendios, helicópteros, la maquinaria y todo, han sido insuficientes, de tal manera que nosotros seguimos pidiéndole a nuestros empresarios, a todos nuestros amigos ayuda. Aparecen nuevos focos y eso hace insuficiente. Estamos atacando cinco a diez focos de incendio en un lugar, y aparecen intencionalmente otros focos. Esto ya lo ha sobrepasado todo”.