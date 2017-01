Sin Lagos ni Guillier: Primarias socialistas en riesgo

La participación de Alejandro Guillier en la consulta ciudadana que prepara el Partido Socialista para escoger su abanderado presidencial se vio entrampada luego que desde la directiva del Partido Radical se le recomendara restarse del proceso, considerando que ya está facultado para participar de las primarias del oficialismo del 2 de julio.

Guillier, de todos modos, habría manifestado que no rechazará de plano participar de la consulta, porque prefiere esperar que decanten las definiciones al interior del socialismo.

Así, al interior del PS evalúan qué pasará con su nominación presidencial. El sábado definieron zanjar en primarias el asunto. Sin embargo, sin Lagos y Guillier, y con dos candidatos internos que no logran entusiasmar a la ciudadanía, el acto correría riesgo. Incluso hay voces internas que aseguran que sería el comité central el que definiría el nombre presidencial del socialismo, toda vez que no estarían seguros de enfrentar una primaria para terminar apoyando a José Miguel Insulza o Fernando Atria por el poco respaldo que evidencian.

Pablo Velozo, secretario general del PS, si bien señaló que las primarias al interior de la colectividad se deben hacer “participe Alejandro Guillier o no”, manifestó que de todas maneras les gustaría que el senador por Antofagasta se sume al proceso, ya que además serviría para que el candidato del Partido Radical consolide, eventualmente, su popularidad al interior de la tienda.

“No entendemos mucho las razones que da el Partido Radical, no me las han comunicado formalmente, sólo lo he visto en los medios, pero yo creo que todas las formas de participación le sirven a los candidatos y para Alejandro Guillier sería muy bueno validar su popularidad en las bases del PS. Yo creo que es una buena idea. Pero, obviamente, nosotros lo que hacemos es una invitación no más, nadie está obligado a participar”.

Velozo descartó agregar de manera unilateral a Lagos y Guillier en la consulta ciudadana del PS, aunque ellos declinen participar, tal como lo propuso el diputado Osvaldo Andrade: “Uno no puede obligar a la gente a participar en un evento democrático, eso es absurdo. La esencia de toda elección y evento democrático es que los candidatos acudan por el ejercicio libre de su voluntad a las elecciones. Yo no estoy de acuerdo con Osvaldo, me parece un error plantear eso”.

Por su parte, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia y candidato a la presidencia del PS, calificó como “completamente razonable” que el senador Guillier, en tanto candidato independiente y ya proclamado por el Partido Radical, “decida no participar de nuestra elección interna”, ya que la consulta es para decidir a los candidatos de la colectividad de calle París, en este caso Fernando Atria o José Miguel Insulza.

Así asegura que no produce ninguna alteración. “Nosotros tenemos un itinerario resuelto por el comité central con un amplio respaldo partidario, en el sentido que el candidato del PS se resuelve por consulta ciudadana, tenemos dos candidatos inscritos que está desplegados por el país y nosotros esperamos que este sea un proceso muy amplio, muy participativo, muy demócratico y el PS va a tener un candidato en la primaria del 2 de julio”.

Respecto de las versiones que señalan que si en la primaria del PS no participan ni Alejandro Guillier ni Ricardo Lagos no tendría sentido llevarlas a cabo, el alcalde de Independencia sostuvo que esas son meras interpretaciones, “porque el itinerario del partido lo que señala es que habrá una consulta ciudadana el día 23 de abril”, decisión que fuera ratificada el pasado 21 de enero: “Esa no es una resolución que esté supeditada a quiénes o cuántos son los candidatos”.

Por eso advirtió que en caso que “por secretaría, se intente introducir una variable distinta”, desconociendo el acuerdo del comité central, no estarán disponibles para facilitar una decisión de esa naturaleza.

Así, en medio de las advertencias e interpretaciones, desde la directiva insisten en invitar a Lagos y Guillier a participar de las primarias. En el socialismo prefieren seguir esperando esas definiciones a tener que enfrentar una primaria sin ningún nombre competitivo.