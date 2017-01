Experto en incendios: “Nuestro sistema de emergencia es el mismo desde hace 40 años”

“Deberíamos estar impresionados o impactados, pero no sorprendidos. La verdad es que las condiciones estaban para lo que está ocurriendo y eso se sabía desde hace algún tiempo”, señaló en entrevista con la primera edición de Radio Análisis, el experto en gestión de emergencias, Michel De L´Herbe.

En 2012, a partir del análisis en el incendio en Torres del Paine, se observó la necesidad de incorporar mayor logística de combate a Conaf, lo que suponía una mayor cantidad de brigadas, de combate terrestre y una ampliación de la capacidad de combate aéreo.

Actualmente, los aviones con que cuenta la Conaf alcanzan un máximo de 3 mil 100 litros, lo que dificulta las labores ante una emergencia como la que estamos enfrentando. En este sentido según denunció De L´Herbe la opción institucional de los últimos dos directores de Conaf ha sido no incorporar naves más grandes que puedan descargar a lo menos entre 4 mil y 6 mil litros.

“El uno por ciento de los incendios, son los que generan el 70 por ciento del daño. Es decir, tenemos un número muy pequeño que se relaciona con incendios que tienen rapidez y agresividad en su propagación, por lo tanto se requiere mayor rapidez y mayor agresividad para su primer combate, y eso no se logra con la logística que está disponible en la Conaf”, apuntó el experto.

En este ámbito, los antecedentes parecen ser lo bastante contundentes: no se trata de que estemos ante grandes oleadas de pirómanos o de incrementos significativos de la irresponsabilidad humana, el asunto tendría más que ver con cómo se manejan los incendios desde dentro de ciertos rangos.

El origen de los incendios y las formas oportunas de enfrentarlos

Atendiendo a las causas de origen y propagación, el experto explicó que si bien el 1 por ciento de los incendios son en zonas cordilleranas o precordilleranas, resultan mucho más dañinos por las favorables condiciones de propagación que presentan. El incendio ocurrido en las Torres del Paine en 2012 fue paradigmático en este sentido.

“En esa oportunidad terminamos echándole la culpa a un turista, pero la responsabilidad del turista era prender el fósforo y encender, pero cuando uno va al análisis de ese incendio, se da cuenta que el combate empezó a las 12 horas con sólo 26 brigadistas. La superficie era pequeña, pero la cantidad de recursos desplegados era obviamente insuficiente. Recién a las 72 horas llegó la logística relevante para combatir el incendio, para ese punto ya se habían quemado 10 mil hectáreas”, cuenta De L´Herbe.

Pese a esta constatación, y a la naturaleza del origen y propagación de los siniestros, el Ejecutivo no ha invertido en la compra de nuevas herramientas que permitan anticiparse o combatir efectivamente estas emergencias.

Michel De L´Herbe explicó que por la geografía del país, resulta fundamental contar con aviones que puedan llegar rápidamente a los lugares y evitar la propagación en el tiempo ideal, que no supera la media hora desde que se inicia el fuego.

El problema de Fondo

Además de las deficiencias técnicas que han facilitado la propagación de los incendios forestales durante el último tiempo, también el experto apuntó las responsabilidades políticas que competen en este asunto.

En este aspecto, De L´Herbe apuntó a los directores de la Oficina Nacional de Emergencias, Onemi, y de la Conaf, de los últimos dos periodos presidenciales. Según acusó el experto, ambas oficinas trabajan de manera fragmentada, sin considerar las necesidades y requerimientos particulares de cada situación y la urgente necesidad de enfrentar de manera sistemática los desastres.

“Esa fragmentación nos pasa la cuenta cada cierto tiempo, de manera bien seguida, sobre todo cuando la acción individual es absolutamente superada y por lo tanto estamos hablando de emergencias de mediana a mayor complejidad, que son las que requieren que el sistema funcione de manera articulada e integrada. Ahí tenemos un problema estructural”, señaló el experto.

Desde el punto de vista de la relación entre el mundo político y el mundo de las instituciones, De L´Herbe sostuvo que el tema del aumento de aeronaves resulta curioso en tanto se ha enfrentado con la resistencia de los directores de organismos competentes en esta materia de los últimos dos Gobiernos.

“Aquí hay resistencia en instituciones políticas técnicas especializadas, que finalmente terminan perneando los niveles políticos superiores. Yo no me imagino a un subsecretario del Interior, no escuchando o no haciéndole caso a un director de Onemi o a un director de Conaf. El sentido común dice que finalmente ellos confían en que hay una institución que está haciendo de manera seria el trabajo”.

En este sentido, el experto señaló que van a tener que analizarse las responsabilidades porque efectivamente “alguien no informó bien, alguien no anticipó y de hecho, esta resistencia que tiene que ver con la preparación de la temporada, con anticiparse”.

Finalmente, expresó que el sistema de emergencia es muy bajo en asignación de responsabilidades y en rendir cuentas, lo que dada la situación que atravesamos, resulta urgente de modificar.

“Nuestro sistema de emergencia es muy bajo en asignación de responsabilidades y en rendir cuentas. Creo que hay mucha resistencia al cambio, el mejor ejemplo es que nuestro sistema de emergencia sigue siendo el mismo que teníamos hace 40 años atrás, cuando ni siquiera existían los computadores personales (…) Cuando esa resistencia al cambio ocurre en este tipo de actividad, eso se paga con daño y con sufrimiento de las personas”, concluyó.