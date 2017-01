Histórica negociación: CMPC pagará 97 mil millones por colusión del papel tissue

Como “inédita” fue calificada la mediación colectiva que logró un acuerdo de compensación a raíz de la colusión del papel tissue. Así lo afirmó Ernesto Muñoz, director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), quien se mostró satisfecho luego del proceso: “es primera vez en Chile y Latinoamérica, que una mediación colectiva voluntaria permitirá que los consumidores, reciban dinero en efectivo respecto al daño ocasionado a raíz de una colusión”.

La negociación, en la que participaron la Corporación Nacional de Consumidores (CONADECUS), la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECUS), el SERNAC como mediador y la empresa involucrada CMPC, logró consensuar las posiciones y acordar el pago por parte de la papelera de 97.647 millones de pesos, unos 150 millones de dólares. La cifra correspondería a un 78% de las utilidades generadas por la empresa durante el periodo de colusión.

CMPC también dio muestra de su satisfacción una vez logrado el acuerdo. Su Gerente General, Hernán Rodríguez, declaró en esa línea: “entendemos este acuerdo como un acto de restitución y un paso fundamental en el largo camino que nos queda para recuperar la confianza de los consumidores. Hemos efectuado cambios en el directorio de la empresa, incluyendo un aumento en la cantidad de integrantes para sumar más directores externos con experiencias y visiones diversas”.

A pesar del éxito de la negociación y del saldo positivo que deja la mediación colectiva, Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile señaló que aún faltan mecanismos en Chile para resolver estos conflictos: “tenemos que avanzar hacia otro tipo de mecanismos, como tribunales de mediación y de arbitraje. El SERNAC no puede ser mediador. SERNAC debió haber estado en nuestra vereda, y no en el medio porque tiene un mandato de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los consumidores. Eso no puedes dejarlo de lado por ser mediador en un conflicto entre consumidores y proveedores. Hay que avanzar hacia el sistema de tribunales de mediación o una comisión de expertos para resolver conflictos colectivos”.

Pero ¿cómo acceder al beneficio?

El acuerdo entregará la suma de $7.000 al momento en que quede aprobada por el tribunal. Cada ciudadano mayor de 18 años recibirá dicho monto y la única exigencia será contar con RUT y cédula de identidad a la hora de la aprobación de los tribunales.

Aún no existe certeza sobre cuándo se realizarán los pagos, ya que es algo que estará en manos de la justicia. Sin embargo, se espera que el plazo no vaya más allá de los 6 meses.