Piñera se resiste a entregar antedecentes de Bancard a la Fiscalía

El abogado querellante del caso, Matías Ramírez, cuestionó la actitud del ex Presidente y su familia de no dar a conocer los correos electrónicos de sus negocios con la pesquera peruana Exalmar.

El Ministerio Público comenzó a citar a declarar a distintas personas relacionadas con la denuncia por eventuales irregularidades en la compra de acciones de una pesquera peruana por parte de la empresa Bancard, vinculada al ex presidente Sebastián Piñera, mientras se desarrollaba el litigio en La Haya.

En este sentido, continúa la resistencia de los inculpados, la empresa y el ex mandatario, por revelar sus correos electrónicos a la Fiscalía.

El abogado querellante en la causa, Matías Ramírez, afirmó que no se descarta que se solicite una audiencia para que judicialmente se logre la autorización de acceso a la información que fue negada. Por el momento, Ramírez destacó el aporte a la indagatoria que puedan hacer las personas citadas a declarar.

“Al empezar a tomar declaraciones con el fin de justificar eventualmente una incautación judicial, creemos que hay personas que es de vital importancia los antecedentes que puedan aportar a la investigación y las mismas autorizaciones que ellos puedan dar de acceso a sus propias cuentas de correo. Uno de estos casos es el del ex canciller Moreno quien fue uno de los precursores de esta política de cuerdas separadas donde se trataba por un lado el litigio en La Haya y por otro, se retomaban las relaciones comerciales con Perú. Creo que esto va a permitir avanzar en la investigación”, apuntó el abogado.

El jurista subrayó que en esta investigación no solo está en juego Sebastián Piñera sino que además el Estado chileno, pues “él como su representante, habría llevado negocios a Perú y eventualmente usaba información privilegiada que ostentaba en su cargo de presidente”, advirtió Ramírez.

La parte querellante en la causa ahora está a la espera del fin de la reserva de la investigación que vence la segunda semana de febrero, para tener acceso a la carpeta investigativa y a las gestiones desarrolladas hasta ahora por el Ministerio Público.

Radio y Diario Universidad de Chile intentó comunicarse con el fiscal a cargo del caso Bancard, Manuel Guerra, pero afirmó que no dará declaraciones mientras no se levante el secreto de la investigación.

Profundos cuestionamientos

En tanto, el presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en relación a las inversiones realizadas por la empresa Bancard, Fuad Chahín, afirmó que ya está instalado el cuestionamiento a la forma de hacer negocios del ex presidente.

“La primera gran conclusión es que el ex presidente Sebastián Piñera tenía una estructura societaria y un domicilio desde el cual generaba inversiones en otros países en un paraíso fiscal que le permitía evadir la fiscalización y control tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Superintendencia de Valores y Seguros”.

Asimismo, conforme a las averiguaciones en el Parlamento, el diputado refutó que el candidato a La Moneda de Chile Vamos no haya tenido posibilidad de conocer lo que ocurría con sus inversiones como lo ha planteado, y de llegar a ser así, consideró que el ex mandatario y su entorno familiar debieran contribuir con las indagatorias del Ministerio Público.

No obstante, en el conglomerado que respalda a Piñera a propósito de esta querella, interpusieron una denuncia en contra del diputado Hugo Gutiérrez por acusación calumniosa con fines políticos.

El abogado patrocinante de esta última acción, Eduardo Salas, aseguró que se terminará comprobando la inocencia del ex presidente: “Siempre ha habido voluntad de Exalmar y el ex presidente, siempre han salido a dar la cara y aclarar que ahí no hay irregularidades de ningún tipo en lo que se pretende o ha pretendido el diputado Hugo Gutiérrez. Nosotros estamos seguros que va a transcurrir el tiempo que sea necesario y durante este primer trimestre esperamos, finalmente termine la Fiscalía poniendo término a esa investigación”.

En tanto, para la parte querellante y el presidente de la Comisión Investigadora Parlamentaria, una vez que se declara la admisibilidad de la querella presentada contra el ex presidente Sebastián Piñera y se inició una investigación, pierde sentido la denuncia contra el parlamentario Gutiérrez.