Dirigentes sindicales acusan a la CUT de prácticas antidemocráticas

La decisión tomada por el Congreso Ampliado de la CUT este fin de semana de repetir las elecciones de la directiva nacional en abril, pero manteniendo el sistema indirecto de votación y cambiándolo sólo para las próximas elecciones de la multisindical en 2020, sigue generando críticas de parte de diversas organizaciones de trabajadores.

El ex candidato a la presidencia de la CUT Cristián Cuevas lamentó que “se siga torciendo la voluntad mayoritaria de las organizaciones representativas de la CUT en función de avanzar hacia un proceso de democratización” e hizo hincapié que en ya 2008 se planteó la necesidad de implementar la elección directa y universal al interior de la multisindical.

En ese sentido, Cuevas señala que junto a otros grupos de sindicalistas agrupados en el Frente de Trabajadores de la Minería Nelson Quichillao, realizarán en marzo un congreso para definir si lucharán por generar espacios dentro de la misma institucionalidad de la CUT o ir a la construcción de un nuevo espacio sindical para los trabajadores de Chile”.

“Ha pasado casi una década, entonces siento que siempre hay justificación que son, a veces, inaceptables en función de poder fortalecer, en este caso, a lo que era la principal organización de trabajadores del país. Tenemos que hacer un proceso de reflexión y nosotros, por lo menos, en ese intercambio vamos a estar los próximos días para buscar afinidad con distintos sectores del sindicalismo para construir un nuevo sindicalismo que se base en valores democráticos de participación, pero sobre todo de una relación profunda con los trabajadores, y no seguir distorsionando la voluntad democrática de estos”.

Esteban Maturana, presidente de la Confusam, planteó que “es probable que ni siquiera el 2020 haya elección directa en la CUT”, y que la determinación tomada por la multisindical le tuerce la mano “a la democracia, nuevamente se ‘bypassea’ la opinión mayoritaria” que pide democratizar los procesos internos.

“Nuevamente los partidos políticos lograron mantener ese férreo control que ejerce sobre la Central, porque los que principalmente defendieron las posturas en orden a un voto universal para el año 2020 fueron los que son representantes de tiendas políticas al interior de la Central”, aseguró.

Maturana calificó de falaces los argumentos esgrimidos desde la directiva de la CUT para justificar el que no se pueda aplicar el voto universal y directo para las elecciones de abril, y señaló que lo que realmente ocurre es que con esto se garantiza la continuidad en el mando de la actual directiva de la multisindical, cuestión que Maturana considera “un golpe casi mortal a la legitimidad y representatividad de la Central”.

“Se arguyeron un montón de argumentos, desde todo punto de vista falaces, sobre las dificultades operativas de llevar adelante una elección de esa naturaleza. La verdad lo único que se hizo aquí fue garantizar la continuidad en sus cargos de quienes van a postular nuevamente a la dirección nacional de la CUT, después de ese proceso fraudulento vivido la vez pasada”.

A esto se suman las críticas del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien sostuvo que es una decisión “lamentable” que no contribuye a devolver a la Central mayor credibilidad y transparencia y se busca defender cuotas de poder.

“Nosotros creemos que es un profundo error. La demanda hoy día ciudadana e todos los organismos y en todos los niveles es una demanda por democracia, por más participación, y la decisión de la central de postergar, eventualmente, hacia el 2020 la elección directa, nos parece una bofetada a esa demanda ciudadana. Nos parece que eso no devuelve a la central ni credibilidad, ni transparencia, todo lo contrario, lo que uno aprecia ahí es que se defendieron cuotas de poder”

El líder del Magisterio afirmó que la decisión tomada a través de la Asamblea Nacional, determinó que si no había votaciones universales en esta elección se congelaría la participación del gremio en la Central, determinación que está vigente y que se tendrá que implementar.

Nolberto Díaz, vicepresidente de la CUT, calificó como “equivocadas” las declaraciones de algunos dirigentes como Esteban Maturana de la Confusam o Mario Aguilar del Colegio de Profesores, ya que “hubo un debate que el primer día duró 14 horas, el día viernes, y el segundo día demoró seis horas. Hubo veinte horas de debate”.

“En ninguno de esos debates yo escuché la voz de Mario Aguilar, no vi al presidente del Colegio de Profesores pedir la palabra, tampoco vi a Esteban Maturana pedir la palabra. Aquí lo que ha habido es una decisión democrática, soberana de parte del Congreso, de pedir repetición de elecciones para el mes de abril con un padrón corregido, con elecciones transparentes, con garantías para todos, con voto electrónico y la decisión de elecciones universales, ¿por qué? porque no era posible aplicar elecciones de aquí a 60 días más, y es urgente y necesario que estas elecciones se repitan. El resto son críticas que nosotros respetamos, pero que debieron haberse expresado en el congreso”.

Díaz tildó de “caricaturas antojadizas de quienes no son capaces de perder” las críticas que sostienen que fueron los partidos políticos en los cuales militan los miembros de la directiva nacional de la multisindical los que impusieron la prórroga para 2020 de la elección universal y directa al interior de la CUT.

“A mí me parece que hay gente que pretende imponer dictaduras de minorías. Aquí la gran mayoría de los dirigentes sindicales, de Arica a Magallanes, de la CUT votaron por repetir las elecciones en abril, con padrones corregidos, con un nuevo sistema electoral de forma transparente y elección universal en 2020, porque no es posible aplicar la elección universal de aquí a dos meses más. Y ese es un dato objetivo de la realidad, no es antojadizo ni de un partido ni de un grupo de partidos porque eso no tiene nada que ver con la CUT”.

El vicepresidente de la CUT hizo un llamado a “objetivizar el debate”, ya que que, salvo el caso de la ANEF y del Colegio de Profesores, las federaciones y confederaciones se eligen a través de un voto ponderado: “El resto es farándula y caricaturas sobre esta discusión”, cerró.

Finalmente, Cristián Cuevas señaló que el sindicalismo se debe a los trabajadores y no a los partidos y gobiernos de turno, pero en la CUT “lamentablemente , lo que creo que hay una confabulación de poderes y de grupos y de militancias que , en el fondo, no obedecen a los intereses de los trabajadores”, por lo tanto, a su juicio, será el propio sindicalismo el que buscará resolver esta crisis a través del diálogo democrático.