Dipreca rebaja pensión de Myriam Olate y la obliga a restituir casi 60 millones de pesos

Dipreca rebajó la pensión de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade. Al respecto, el diputado UDI, Jorge Ulloa, evitó referirse a las repercusiones políticas y opinó que se cumple con lo solicitado por la Contraloría.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una investigación con la que se busca determinar a los responsables del pago de pensiones millonarias a funcionarios de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).

Según declaró el abogado querellante Roberto Ávila, ésta sería una arista del caso que pesquisa las pensiones irregulares entregadas en Gendarmería. En particular, indaga alrededor de 90 funcionarios que habrían sido beneficiados por la sección de salud de Dipreca, mecanismo por el que se podía pagar las más altas pensiones del sistema.

El defensor espera que la causa se resuelva a la brevedad y que el Ministerio Público adopte solicitudes de formalización para que las abultadas jubilaciones dejen de pagarse. Según explicó, las sanciones penales por fraude al Fisco contemplarían penas que van por sobre los cinco años y un día de presidio efectivo.

Caso Myriam Olate

Paralelamente, Dipreca comunicó la rebaja en la pensión de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, Myriam Olate, a partir de febrero de este año. El dictamen de Contraloría confirmó que la ex subdirectora técnica de Gendarmería recibía una jubilación fuera de la norma, puesto que por su condición profesional, le correspondía una cifra inferior.

La causa determinó que se le restarían al menos tres millones de pesos mensuales. Además, se le aplicarán descuentos en hasta 72 cuotas para restituir los casi sesenta millones de pesos extra que recibió con su irregular situación. Así, el monto de su pensión quedaría establecido en 1 millón 561 mil 40 pesos.

Distinto escenario es el determinado por Dipreca para otras 10 personas investigadas. La entidad resolvió no rebajar dineros puesto que no existiría infracción que justifique el cambio. No obstante, dicha resolución estaría sujeta a re calculaciones futuras.

Al respecto, el diputado UDI Jorge Ulloa, perteneciente a la Comisión Investigadora de la Cámara que analiza esta materia, evitó referirse a las repercusiones políticas y opinó que se cumple con lo solicitado por el ente fiscalizador, “quien disponía que todos los funcionarios que no son uniformados y que no prestaban funciones en los centros de detención, no correspondían estar en Dipreca”.

Además, el parlamentario respondió por la relevancia de las investigaciones que se desarrollan en el Parlamento, las causas judiciales y las últimas resoluciones de la entidad fiscalizadora. En ese sentido, el gremialista respaldó a los tribunales y pidió que se investigue toda anormalidad para disminuir las faltas.