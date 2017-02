Bob Dylan no descansa y publicará un disco triple a fines de marzo

“Triplicate” contendrá 30 canciones que nuevamente exploran el cancionero norteamericano de comienzos del siglo XX, tal como los exitosos "Shadows in the night" y "Fallen angels".

Por primera vez en su carrera, Bob Dylan editará el próximo 31 de marzo un disco triple: Triplicate contendrá 30 canciones que, tal como en los últimos títulos del cantautor, pertenecen a compositores norteamericanos de los años ’30 y ’40.

El disco se publicará dividido en tres partes –Til the sun goes down, Devil dolls y Comin’ home late– y su primer adelanto es “I could have told you”. La producción está a cargo de Jack Frost, seudónimo que el mismo Dylan utiliza habitualmente para esa labor.

Dylan, recientemente premiado con el Premio Nobel de Literatura, repite en su nueva entrega un ejercicio que ha realizado con éxito en sus dos discos más recientes, Shadows in the night (2015) y Fallen angels (2016), cuyas canciones habían sido popularizadas antes por Frank Sinatra.

Esta vez, el cantautor de 75 años incluye composiciones como “Stormy weather”, de Harold Arlen y Ted Koehler; “As time goes by”, de Harold Hupfield; y “The best is yet to come”, de Cy Coleman y Carolyn Leigh. Todas fueron grabadas en los estudios Capitol de Hollywood junto a la banda que habitualmente lo acompaña en sus conciertos.