Cura viral de Valparaíso: “Urge cambiar la Constitución porque llevamos 40 años de tiranía”

“Cuéntame, hermano”, contesta el padre Óscar Zamora al otro lado de la línea.

Hace algunas horas las redes sociales se revolucionaron con el mensaje que, a través de un video, emitía el cura del Cerro Ramaditas, Valparaíso. En menos de dos minutos disparó en contra de la Presidenta, diputados, senadores, y los instó a “cortar el hueveo” y a detener las mentiras por parte de las autoridades. En el mismo mensaje, el sacerdote llama a votar y a despertar a la ciudadanía para cambiar la Constitución “y toda la mentira que dejó el innombrable”, haciendo alusión a Pinochet. “Dejen de asesinar a su propio pueblo, por la chucha ¡despertemos!”, sostiene en el viral.

El padre deja a un lado la pala y el chuzo para contestar el teléfono. Se encuentra realizando trabajos voluntarios en Lagunillas, en la comuna de Coronel.

Usted hace un llamado a sacar del Congreso a quienes nos roban y mienten… ¿A qué se refiere específicamente?

Yo creo que no habría que explicarlo. Tú vives en Chile ¿no? (ríe). Este video nace de un momento de mucha rabia mía porque me tocó ver tanta incompetencia… Partiendo por el tema del avión. Que sirve, que no sirve. Yo veo cómo se aprueban leyes, cómo los congresistas hacen las cosas pensando más en los empresarios y los ricos de Chile que en el bien del pueblo. Es cosa de ver la Ley de Pesca, el caso SQM… El que hace la ley siempre será mas fuerte que la ley. El evangelio dice que el árbol se conoce por sus frutos, y los frutos que vemos nosotros son horrorosos. Nosotros necesitamos tomas consciencia de que la gente que va al Congreso tiene que ir representando a un pueblo que está pidiendo lo que le corresponde. Su primer cometido debiera ser permitirnos cambiar esa Constitución porque beneficia a poca gente que gana mucho en perjuicio de muchos que tienen muy poco.

¿Están todos los políticos en esa orientación?

Yo creo que hay políticos sanos y santos. Pero hay que sumar para que realmente tomen peso y puedan vencer esa tiranía que provoca el poder y el dinero

¿A quien pondría en esa categoría?

Uf, me estás pidiendo que me queme por alguno ¿cierto? Mira, no. Yo simplemente digo el mensaje. Conozco varios. Hay gente que ni siquiera es religiosa y tiene buenas intenciones. Hay gente fuera del Congreso que están haciendo las cosas bien y necesita que la gente la conozca porque vienen con inteligencia, desde el dolor, la angustia, la tristeza de ver un país que está siendo manipulado por un poder mal empleado. Una vez me pasó, después de un Te deum, me salió al camino un diputado, me dijo “padre, usted esta desparramando mierda con ventilador”. Yo le dije “hermano ¿quién está repartiendo mierda con ventilador? ¿Yo, que llamo a la verdad y la justicia, o ustedes que ganan muchos millones y creen que la gente puede vivir con 220 mil pesos mensuales?”. Yo lo único que hice fue manifestar lo que todo el mundo piensa.

Usted señala que es urgente cambiar la Constitución. ¿Qué le parece el proceso constituyente y cuál cree que sería el mecanismo adecuado para cambiarla?

El proceso constituyente también tiene una falacia de por medio. Yo me junté cuatro veces en la parroquia pero nos juntamos pa’ puro opinar. Yo soy cristiano, creo en Jesucristo. Un buen cristiano es un buen ciudadano y trabaja por el bien del pueblo. Pero en el proceso del cual yo participé se contemplaron mis posturas como meras opiniones, y eso no tiene un verdadero peso.

¿Debiera ser una Asamblea Constituyente?

No sé si es ese el mecanismo. No soy experto. Lo que sí sé es que hay que cambiarla.

¿Por qué es tan urgente?

¡Porque llevamos 40 años de tiranía, hemano! Llevamos 40 años engañando a la gente con las AFP, 40 años de profesores mal pagados, 40 años de pensiones miserables. Mi mamá gana $108 mil al mes y fue operada al corazón. Compran el pan, el tubo de gas, pagan la luz y el agua y se quedan sin plata. ¿Cómo esperan que viva?

A los incendios se les ha dado una gran cobertura mediática. ¿En qué se debería traducir el impacto que han tenido los incendios, sobre todo enfocado en Valparaíso?

Creo que Jorge Sharp asumió sabiendo lo que tenía que hacer. Por lo menos hay que empezar por regular en dónde se construyen las casas. Ese tema implica irse en contra de las inmobiliarias, porque es un acto déspota que ellas compren terrenos por poca plata y después vendan edificio que cuestan millones. Valparaíso es una municipalidad quebrada. Cómo llevar a cabo esto sin plata, no sé, pero sé que se puede. Necesitamos un plan regulador, un trabajo de aseo donde se eviten los basurales de las quebradas, tener cortafuegos permanentes y caminos accesibles donde vive la gente para que puedan subir los bomberos.

Mencionó a Jorge Sharp. En ese contexto ¿cómo evalúa los gestos y la gestión que ha tenido desde que asumió la alcaldía?

No sé si se puede evaluar habiendo llegado hace poco tiempo y entrando con un incendio. Es joven, todavía no se ha maleado. Yo he visto que ha tomado buenas resoluciones, pero como dice el refrán: “toda escoba nueva barre bien”, vamos a ver qué pasa pa’ adelante.

¿Qué temas son urgentes trabajar en Chile?

La primera cosa es hablarnos con la verdad y dejar de ser doble estándar. Dejar de mentirnos a nosotros mismos y esa verdad nos va a llevar a la justicia necesariamente.

¿Que deudas pendientes tenemos?

La salud es una deuda nacional. No puedes ir a un hospital y esperar 40 horas que te atiendan. La vocación de un médico también es una vocación de servicio. Ellos prefieren trabajar y enriquecerse en sus propios ambulatorios. No todos, por supuesto. Ellos deben pensar que su labor es un servicio al pobre y al necesitado. La educación, los pensionados, las AFP. ¡El urgente problema del agua! ¡La minería! Cómo reparte los recursos el Estado, en beneficio de quién. Necesitamos gente honesta allá adentro que sean capaces de pedir que las cosas cambien. ¡Tenemos militares condenados y siguen ganando un sueldo de militares y viven como reyes! ¡Están condenados por derechos humanos pero viven en un hotel 5 estrellas!

¿Qué lugar ocupa la iglesia dentro de su critica?

Mi iglesia yo la amo. Evidentemente hay hombres de iglesia que se han equivocado y si así ha sido tienen que pagar. La iglesia que yo conozco es una iglesia al servicio del pobre, al desvalido. Lamentablemente un avión hace más ruido cuando se cae que cuando vuela. Pero son más los aviones que vuelan. La iglesia hace mucho bien, pero eso no hace ruido

¿Y las cúpulas de la Iglesia están enviando señales correctas?

Yo pertenezco a la iglesia de Valparaíso y estoy en comunión con mi Obispo. Yo creo que a él le debe molestar la forma, pero no el fondo de mi mensaje. Él me quiere mucho. Me ve que yo trabajo en medio de los pobres, enfermos y necesitados. Evidentemente hay algunas cosas que no le van a gustar porque les gustaría que uno fuese más ortodoxo pero ¿quién no echa chuchadas cuando está caliente?

¿Y los liderazgos eclesiásticos de Santiago?

No tengo idea. Vivo mi pequeño mundo y desde ese pequeño mundo surge este video. Yo sí abogo a que dentro de la iglesia tengamos pastores acorde a nuestra necesidades.