Ex general Fuente-Alba pide que su patrimonio sea investigado por la justicia militar

La decisión del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba de pedir que la causa en la que se investiga su patrimonio económico sea investigada por la justicia militar y no por el Ministerio Público, fue duramente criticada por parlamentarios quienes señalaron que “es más grave todavía el rehuir de la justicia ordinaria y una vez más intentar refugiarse en la justicia militar, eso es inaceptable”.

El próximo viernes 10 de febrero se llevará a cabo una audiencia de incompetencia inhibitoria en la cual se definirá si las indagatorias contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba las realizará el Ministerio Público o la justicia militar.

Esto luego de que la defensa del uniformado solicitara a un juzgado de garantía que decida quién llevará la investigación, ya que a juicio de ellos “los hechos investigados por el Ministerio Público son de competencia de la justicia militar”.

Asimismo, se solicita que exista una sola indagatoria a partir de las dos causas paralelas que investiga la justicia en contra de Fuente-Alba.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mauricio Weibel, periodista que investigó el caso “Milicogate”, autor del libro “Traición a la Patria” -investigación que devela el mayor desfalco a la Ley Reservada del Cobre- manifestó que “lo más prudente debiera ser que la situación sea investigada por la justicia civil, ya que no estamos frente a un delito propiamente militar”, haciendo alusión a la indagatoria por enriquecimiento indebido.

También cuestionó la poca transparencia de la justicia militar, tomando en cuenta que ésta no exige que todos los antecedentes sean públicos, algo que según asegura, acomodaría al ex comandante en jefe del Ejército.

“Es un sistema con bastantes más trabas. La justicia civil en cambio, tiene la posibilidad de permitir que todos los antecedentes sean públicos, que lo que se esté investigando sea de libre conocimiento, eso no se puede con la justicia militar, yo me imagino que eso le acomoda más al ex comandante en jefe, y el hecho siempre cuestionable que sean militares los que juzguen a militares y en este caso militares de menor rango”.

El profesional criticó además la decisión del Ejecutivo de no incluir dentro de sus prioridades legislativas la reforma a la ley reservada del cobre y la creación de un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Mauricio Weibel calificó esta situación como “grave” e “inentendible”, tomando en cuenta los últimos casos conocidos de desfalco de recursos provenientes del cobre.

En tanto, el diputado del PPD Felipe Letelier, ex integrante de la comisión investigadora sobre el fraude en el Ejército coincidió con las críticas a la petición de la defensa de Fuente-Alba. Al respecto el parlamentario recordó que los delitos que se investigan son graves, “pero es más grave todavía el rehuir de la justicia ordinaria y una vez más intentar refugiarse en la justicia militar, eso es inaceptable”.

En ese sentido, Letelier enfatizó que a su juicio esta decisión de recurrir a la justicia militar es motivada a raíz del buen trabajo del Ministerio Público, y de las sanciones que arriesga a partir de los supuestos delitos que habría cometido.

“Yo tengo la impresión de que la justicia está haciendo bien su trabajo y que él lo que huele es que va a ser sancionado con nuestras leyes y él anda ya arrancando hacia los cuárteles que además es penoso. No dejar que la justicia haga su pega, entorpecer la labor de la justicia creo que no es bueno, todos somos iguales ante la ley”.

El ex integrante de la comisión investigadora sobre el fraude en el Ejército, criticó la actitud del general (r) quien pese a los constantes llamados nunca acudió a la instancia de la Cámara de Diputados.

Sobre este punto el diputado del PPD expresó que “quien nada hace, nada teme, y si él no dio la cara es porque realmente algo esconde”.